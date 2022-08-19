موسكو: الخطاب الأمريكى غير المسؤول يشجع كييف على تنفيذ خطط إجرامية

جدة - نرمين السيد - اتهمت السفارة الروسية لدى واشنطن، الخطاب اللا مسؤول للولايات المتحدة بشأن الوضع حول محطة زابوروجيه للطاقة النووية بأنه يشجع الجيش الأوكرانى على تنفيذ خطط إجرامية كارثية.





وحسبما نقلت وكالة "نوفوستى"، قالت السفارة قولها فى بيان إن "السكوت والتغاضى عن الحقائق على الأرض، والمتمثلة بتواصل القصف الأوكرانى للمحطة النووية أمر غير مقبول، ويشجع فقط على إفلات كييف من العقاب".

ووصفت سفارة موسكو الخطاب الأمريكى بأنه "خطاب المديح اللامسؤول من قبل واشنطن يواصل نظام كييف قصف المحطة بشكل منهجى وتنفيذ خطط إجرامية كارثية سيتعين على أوروبا التعامل معها لعقود عديدة".

وردًا على تصريحات وزارة الخارجية الأمريكية بأن روسيا تتجاهل قضايا السلامة النووية وتستخدم العنف ضد موظفى المحطة النووية، قالت السفارة الروسية إن "واشنطن تستمع وتعتمد الأكاذيب فى إطار محاولاتها الجامحة لتشويه سمعة بلدنا".

وقال فلاديمير روجوف، عضو مجلس الإدارة الإقليمية فى زابوروجيه، إنه جرى تعزيز نظام حماية المحطة النووية هناك بسبب محاولة محتملة من قبل الجيش الأوكرانى لضرب المنشأة، لافتًا إلى أنه "لا يمكن الكشف عن كل التفاصيل حيث يمكن توقع أى شىء من نظام زيلينسكى".

وحذرت وزارة الدفاع الروسية، أمس الخميس، من أنه إذا وقع الإشعاع النووى بمحطة زابوروجيه يمكن أن ينتشر ليغطى الدول الاسكندنافية، إذا ما أطلق ربع ما يحتوى عليه مفاعل واحد من المفاعلات الستة للمحطة.