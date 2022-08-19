أردوغان: الشعب المصرى شقيق ولا يمكن أن نكون فى خصام معه

جدة - نرمين السيد - قال الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، إن الشعب المصرى شعب شقيق ولا يمكن أن نكون فى حالة خصام معه.



جدة - نرمين السيد - قال الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، إن الشعب المصرى شعب شقيق ولا يمكن أن نكون فى حالة خصام معه. وأضاف وفقا لتصريحات صحفية، نقلتها وكالة أنباء الأناضول: "لذا علينا ضمان الوفاق معه بأسرع وقت".

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