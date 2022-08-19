استشهاد مسن فلسطينى برصاص الاحتلال الإسرائيلى فى طوباس

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، فقد استشهد صلاح توفيق صوافطة، 58 عامًا، إثر إصابته البالغة فى الرأس خلال اقتحام قوات الاحتلال لمدينة طوباس وبلدة طمون جنوبها، فجر اليوم، حيث أطلقت قوات الاحتلال الرصاص وقنابل الغاز على الفلسطينيين، ما أدى إلى إصابة صوافطة وفلسطينى آخر واعتقال خمسة آخرين.

وكان عشرات الفلسطينين أصيبوا، أمس الخميس، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلى لمناطق متفرقة بالضفة الغربية، إضافة إلى اعتقال 16 آخرين.