العالم اليوم - ارتفاع الدولار يدفع أسعار الذهب نحو أول خسارة أسبوعية في شهر

انتم الان تتابعون خبر ارتفاع الدولار يدفع أسعار الذهب نحو أول خسارة أسبوعية في شهر من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 19 أغسطس 2022 02:15 مساءً - هبطت أسعار الذهب إلى أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع، اليوم الجمعة، لتصبح في طريقها لتسجيل أول خسارة أسبوعية في شهر، في ظل ارتفاع الدولار وصعود عائدات سندات الخزانة الأميركية.

وبحلول الساعة 09:40 بتوقيت غرينتش، انخفض الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.3 بالمئة إلى 1753.84 دولار للأونصة، في تراجع للجلسة الخامسة على التوالي، فيما قد تكون أطول سلسلة خسائر متتالية منذ شهر نوفمبر 2021.

وتراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب بنسبة 0.2 بالمئة أيضا إلى 1767 دولارا.

وشهدت أسعار الذهب ضغوطا نتيجة عودة الدولار للمكاسب والارتفاع المطرد في عائدات سندات الخزانة الأميركية لأجل عشر سنوات، مما أدى لانخفاض المعدن الأصفر المقوم بالدولار الذي لا يدر عائدا بنسبة 2.7 بالمئة هذا الأسبوع.

وقال كبير محللي السوق لدى "أواندا"، كريج إرلام، إن الذهب أظهر بعض المقاومة خلال الأسبوع المنصرم في بعض الأوقات، وقد يعود للارتفاع سريعا إذا هدأت زيادة الدولار.

وقال عدد من مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، أمس الخميس، إن الفيدرالي بحاجة إلى مواصلة زيادة معدلات الفائدة للسيطرة على التضخم المرتفع.

ويتأثر الذهب بشدة بارتفاع أسعار الفائدة الأميركية، والذي يؤدي لزيادة تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا.

وبين المعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 1.5 بالمئة إلى 19.23 دولار للأونصة، وخسرت نحو 7.6 بالمئة حتى الآن هذا الأسبوع فيما قد تكون أكبر خسارة منذ سبتمبر 2020.

وهبط البلاتين بنسبة 0.9 بالمئة إلى 902.84 دولار للأونصة، وتراجع البلاديوم بنسبة 0.5 بالمئة إلى 2144.85 دولار، ويتجه المعدنان لتسجيل خسارة أسبوعية أيضا.