ووفقًا لما نقلته وكالة "رويترز" الإخبارية، قالت وزارة المالية الألمانية فى تقرير شهر أغسطس، الذى نشر اليوم الجمعة، إن "التوقعات لمزيد من النمو الاقتصادى قاتمة بشكل ملحوظ حاليًا"، مضيفة أنها تتصف "بدرجة عالية من الضبابية".
وأوضحت الوزارة أن "الانخفاض الكبير فى إمدادات الغاز من روسيا، والزيادات الكبيرة المستمرة فى أسعار الطاقة والسلع الأخرى، بالإضافة إلى اضطرابات سلاسل التوريد التى استمرت وقتا أطول من المتوقع، وأيضا ما يتعلق بسياسة صفر كوفيد فى الصين، كلها أمور تؤثر بشدة على نمو الاقتصاد".
ومن المقرر أن تقدم الحكومة الألمانية توقعاتها الاقتصادية المحدثة فى 12 أكتوبر.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ألمانيا تحذر مواطنيها من توقعات اقتصادية سوداوية بسبب الحرب الأوكرانية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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