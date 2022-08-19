ألمانيا تحذر مواطنيها من توقعات اقتصادية سوداوية بسبب الحرب الأوكرانية

جدة - نرمين السيد - حذر التقرير الشهرى لوزارة المالية الألمانية، اليوم الجمعة، من توقعات اقتصادية قاتمة وسوداوية لألمانيا التى تعد أكبر اقتصاد فى أوروبا، وذلك فى ظل ارتفاع أسعار الطاقة واضطراب سلاسل التوريد.





ووفقًا لما نقلته وكالة "رويترز" الإخبارية، قالت وزارة المالية الألمانية فى تقرير شهر أغسطس، الذى نشر اليوم الجمعة، إن "التوقعات لمزيد من النمو الاقتصادى قاتمة بشكل ملحوظ حاليًا"، مضيفة أنها تتصف "بدرجة عالية من الضبابية".

وأوضحت الوزارة أن "الانخفاض الكبير فى إمدادات الغاز من روسيا، والزيادات الكبيرة المستمرة فى أسعار الطاقة والسلع الأخرى، بالإضافة إلى اضطرابات سلاسل التوريد التى استمرت وقتا أطول من المتوقع، وأيضا ما يتعلق بسياسة صفر كوفيد فى الصين، كلها أمور تؤثر بشدة على نمو الاقتصاد".

ومن المقرر أن تقدم الحكومة الألمانية توقعاتها الاقتصادية المحدثة فى 12 أكتوبر.