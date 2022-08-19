ارتفاع أسعار النفط 3% بعد تراجع المخاوف على النمو

جدة - نرمين السيد - وحسبما ذكرت وكالة "رويترز" الإخبارية، فقد تعزز الطلب على النفط بدفع من البيانات الاقتصادية الأمريكية الإيجابية واستهلاك الوقود القوى فى الولايات المتحدة، والتى أدت بدورها إلى تخفيف المخاوف من تقويض تباطؤ النمو الاقتصادى فى دول أخرى.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 2.94 دولار، بما يعادل 3.1%، ليصل السعر عند التسوية إلى 96.59 دولارًا للبرميل، كما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 2.39 دولار، بمعدل 2.7%، ليستقر السعر النهائى له عند 90.50 دولارًا.