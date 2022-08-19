العالم اليوم - مخاوف الركود تدفع أسهم أوروبا نحو تسجيل خسائر أسبوعية

انتم الان تتابعون خبر مخاوف الركود تدفع أسهم أوروبا نحو تسجيل خسائر أسبوعية من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 19 أغسطس 2022 12:21 مساءً - انخفضت الأسهم الأوروبية، اليوم الجمعة، لتتجه نحو تسجيل خسارة أسبوعية، بفعل المخاوف من أن يدفع تشديد السياسات النقدية والضغوط التضخمية وأزمة أسعار الطاقة، الاقتصاد العالمي إلى دائرة الركود.

وانخفض المؤشر "ستوكس 600" الأوروبي بنسبة 0.3 بالمئة بحلول الساعة 07:21 بتوقيت غرينتش.

وقادت أسهم شركات قطاع السفر الانخفاضات، ومن بين الأسهم التي شهدت أكبر انخفاض، سهم شركة "سودكسو" الفرنسية لخدمات تقديم الطعام، والذي تراجع بنسبة 1.9 بالمئة.

ومن المتوقع أن ينهي المؤشر الأسبوع على انخفاض بنسبة 0.3 بالمئة، إذ تبددت المكاسب في الأسهم المرتبطة بالسلع الأولية والنفط وأسهم قطاعي التعدين والأغذية والمشروبات بفعل الخسائر في قطاعي العقارات والبيع بالتجزئة.

وقفز سهم "إف.إل.إس ميدث" بنسبة 7.3 بالمئة، بعدما رفعت الشركة توقعاتها لحجم المبيعات السنوي، إذ فاقت شركة إنتاج الأسمنت ومعدات التعدين توقعات الأرباح في الربع الثاني.

وشهدت أسعار المنتجين الألمان في يوليو أعلى زيادة لها على الإطلاق على أساس سنوي وشهري مع ارتفاع تكاليف الطاقة، بسبب الأزمة في أوكرانيا.

وانخفض مؤشر "داكس" الألماني بنسبة 0.3 بالمئة.