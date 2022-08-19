المستشار الألمانى يواجه التحقيق فى فضحية «كوميكس»

جدة - نرمين السيد - قالت وسائل إعلام ألمانية، إن المستشار الألمانى أولاف شولتس سيدلى بإفادته أمام لجنة برلمانية، اليوم الجمعة، للتحقيق فى فضيحة تتعلق بعملية احتيال ضريبى على أرباح أسهم فى ألمانيا.





وحسبما نقلت "فرانس برس"، فمن المقرر أن تستمع لجنة تحقيق فى برلمان هامبورج، الساعة 12:00 بتوقيت جرينتش، للمستشار الألمانى بشأن عملية الاحتيال هذه التى تسمى "ملفات كوميكس"، والتى تم الكشف عنها فى 2017.

وبحسب الوكالة، قال المتحدث باسم الحكومة الألمانية، شتيفن هيبيشترايت، الأربعاء الماضى: "لا أستطيع أن أدلى بأى شىء عن ذلك"، مؤكدًا أن شولتس "سيجيب" على كل أسئلة اللجنة.

وتتعلق هذه الفضيحة بإجراءات مبتكرة وضعتها مصارف، عندما سمحت للمستثمرين الأجانب بخفض ضرائبهم على أرباح الأسهم. واتهم عشرات الأشخاص بينهم مصرفيون وتجار ومحامون ومستشارون ماليون فى إطار هذه القضية فى ألمانيا.

وكان من بين المصارف التى اتهمت فى هذه الفضيحة بنك "فاربورج" فى هامبورج، والذى كان عليه دفع 47 مليون يورو للمدينة، لكن بلديتها تخلت عن ذلك فى 2016. واضطر المصرف لدفع عشرات الملايين من اليورو بعد ذلك تحت ضغط من حكومة أنجيلا ميركل.

ويحاول المحققون معرفة ما إذا كان القادة السياسيون - ومن بينهم أولاف شولتس رئيس بلدية المدينة آنذاك - قد ضغطوا على سلطات الضرائب البلدية لتتوقف عن تحصيل هذه الضرائب.

ويبدو أن قرار تنازل البلدية عن المبلغ المترتب على المصرف، اتخذ بعد اتصال هاتفى بين رئيس بلدية هامبورج شولتس حينذاك، وكريستيان أوليريوس رئيس البنك آنذاك.

وينفى شولتس أن يكون مارس أى ضغوط على مسؤولى الضرائب فى مدينة هامبورج التى كان رئيس بلديتها بين 2011 و2018. لكن معلومات جديدة كشفت فى الأيام الأخيرة تنفى ما يقوله شولتس.

وقالت وسائل إعلام إن المحققين صادروا رسائل إلكترونية من شخص مقرب من شولتس، تتضمن معلومات "يحتمل أن تكون حاسمة" حول "أفكار بشأن محو بيانات". وكتبت صحيفة "فرانكفورتر ألجيماينة تسايتونج" أن هذه الرسائل الالكترونية تدعم "اتهام شولتس".