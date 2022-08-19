تيار الحكمة: العراق والسعودية يمثلان ثقلا اقتصاديا إقليميا ودوليا

جدة - نرمين السيد - وأكد الحكيم - فى بيان أوردته قناة السومرية نيوز العراقية، اليوم الجمعة - ضرورة الوصول إلى حلول عراقية للأزمة الحالية من دون أى ضغوطات خارجية، موضحا أن الحوار بين مختلف الأطراف هو السبيل الأمثل للوصول إلى حلول مرضية.
وأشاد رئيس تيار الحكمة العراقى، بالهدنة الأممية فى اليمن مع ضرورة وضع حلول نهائية للخروج من الأزمة.
وكان ولى العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان قد استقبل فى وقت سابق اليوم، زعيم تيار الحكمة العراقى عمار الحكيم، فى جدة، وجرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات السعودية العراقية، وعدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك.
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