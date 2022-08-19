كوريا الشمالية ترفض عرض سول للمساعدات: «ذروة السخافة»

وكان رئيس كوريا الجنوبية يون سوك-يول، اقترح هذا الأسبوع على كوريا الشمالية حزمة مساعدات فى مجالات الغذاء والطاقة والبنية التحتية إذا ما تخلت عن برنامجها للأسلحة النووية.
وحسبما نقلت "فرانس برس"، شنت كيم يو-جونغ، شقيقة الزعيم الكورى الشمالى كيم جونغ-أون، هجوما شرسًا على الرئيس الكورى الجنوبى، معتبرة أن عرضه "ذروة السخافة".
ووفقًا لوكالة الأنباء المركزية الرسمية، قالت كيم يو-جونغ إنه "عندما تكتشف أن خطة مقايضة تعاون اقتصادى، بأسلحتنا النووية، هى الحلم الكبير ليون وأمله وخطته، تدرك عندها أنه بسيط فعلا بل طفولى"ـ مضيفة أنه "من الواضح أننا لن نجلس معه وجها لوجه".
وتابع كيم يو جونغ فى بيانها: "كان من الأفضل لصورته أن يغلق فمه، بدلاً من التحدث بالهراء لأن ليس لديه شيء أفضل يقوله".
وأجرت كوريا الشمالية هذا العام عددًا قياسيًا من التجارب الصاروخية، بما فى ذلك إطلاق صاروخ بالستى عابر للقارات، فى سابقة منذ 2017. فيما حذر مسؤولون فى واشنطن وسول مرارًا من أن كوريا الشمالية تستعد لاستئناف تجاربها النووية.
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