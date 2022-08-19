العالم اليوم - سامسونغ تضخ "استثمارات ضخمة" في قطاع سيعزز ريادتها

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 19 أغسطس 2022 10:19 صباحاً - أعلنت شركة سامسونغ، عملاق صناعة الإلكترونيات، أنها بدأت العمل في مجمع جديد للبحث والتطوير في صناعة أشباه الموصلات، والذي سيكون في كوريا الجنوبية، بهدف تعزيز ريادتها في المجال، والذي يعد الأكثر أهمية في قطاعات التكنولوجيا الحديثة.

وأوضحت الشركة، اليوم الجمعة، أنها ستستثمر نحو 20 تريليون وون كوري، أي نحو 15 مليار دولار، في مجال صناعة أشباه الموصلات بحلول عام 2028، إذ تستهدف الشركة بأن تكون الرائدة في مجال صناعة تكنولوجيا الرقائق الإلكترونية، بدءًا من إنشاء المجمع البحثي الجديد.

وذكرت سامسونغ، أكبر شركات تصنيع رقائق الذاكرة في العالم وثاني أكبر منتج للرقائق الإلكترونية، أن المنشأة الجديدة، والتي ستكون في منقطة جيهونغ جنوب العاصمة سيول، ستقود بحثًا متقدما حول ابتكار وتصنيع جيل جديد من الأجهزة والرقائق الإلكترونية ورقائق الذاكرة، بالإضافة إلى تطوير تقنيات جديدة ستمثل خارطة طريق للشركة للمدى الطويل.

وكان رئيس كوريا الجنوبية، يون سوك يول، قد أصدر عفوا عن نائب رئيس شركة سامسونغ للإلكترونيات، جاي واي. لي، الأسبوع الماضي، والذي قام بحضور حفل الإعلان عن المجمع البحثي الجديد.

وقال لي إن شركة سامسونغ بحاجة إلى مواصلة الاستثمار بشكل استباقي وتعزيز عميلات التطوير والبحث، لتتجاوز حدود تكنولوجيا الرقائق الإلكترونية إلى ما هو أبعد.

وكانت الشركة الكورية الجنوبية قد أعلنت في نوفمبر الماضي عزمها إنشاء مجمع لإنتاج الرقائق الإلكترونية في ولاية تكساس الأميركية، باستثمارات تقدر بنحو 17 مليار دولار، بهدف تعزيز قدراتها من إنتاج أشباه الموصلات والرقائق الإلكترونية.

وكانت الأرباح التشغيلية لمجموعة "سامسونغ إلكترونيكس" قد ارتفعت بنسبة 12.2 بالمئة على أساس سنوي في الربع الثاني من العام الحالي، وهي الأرباح الربعية الأكبر منذ 2018، بعدما سجّلت الشركة أرباحًا قياسية بسبب ارتفاع مبيعاتها من أشباه الموصلات.

وبلغ الربح التشغيلي لسامسونغ في الفترة من أبريل وحتى يونيو، نحو 10.75 مليار دولار.

وارتفعت مبيعات الشركة بنسبة 21.3 بالمئة لتسجل 59 مليار دولار، بحسب بيان الشركة الصادر في نهاية يوليو الماضي.