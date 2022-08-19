نيوزيلندا.. العثور على جثتى طفلين داخل حقيبتين

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لوكالة "رويترز"، بدأت شرطة نيوزيلندا تحقيقا فى جريمة قتل فى أوكلاند الأسبوع الماضى بعد أن عثرت عائلة على الجثث وهى تتصفح محتويات خزانة كانت قد اشترتها.

وقالت الشرطة فى بيان يوم الخميس إن الطفلين تتراوح أعمارهما بين خمس وعشر سنوات وتوفيا منذ فترة، مضيفة أن الحقيبتين كانتا فى المخزن لبعض الوقت دون تقديم تفاصيل.

وأوضح مفتش المباحث توفيلاو فامانويا فايلوا للصحفيين إن الطفلين لم يتم التعرف عليهما رسميًا بعد ، لكنهم يعتقدون أن لديهما عائلة فى نيوزيلندا، مشيرًأ إلى أنه من المحتمل أن عائلتى الطفلين لم تكن على علم بوفاتهما.

ولم تعط الشرطة أى تفاصيل حول كيفية وفاة الطفلين أو ما إذا كان هناك أى مشتبه به، كما لم تكن الأسرة التى عثرت على الجثث لها صلة بالطفلين.