العالم اليوم - فيديو لسائق شاحنة صغيرة ينجو من اصطدام مرعب

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 19 أغسطس 2022 07:18 صباحاً - بدا للوهلة الأولى أن سائق شاحنة صغيرة في تركيا قد لقي مصرعه، جراء حادث اصطدام مع شاحنة أخرى أكبر حجما وأكثر سرعة.

لكن اللقطات التالية في الفيديو، الذي صورته كاميرا المراقبة، تظهر أن السائق نجا من الحادث ولم يصب بأذى.

ووقعت الحادثة عند تقاطع طرق في العاصمة التركية، أنقرة. بحسب ما أوردت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، الخميس.

وكان سائق الشاحنة الصغيرة "الفان" يقف عند إشارة ضوئية، ثم دخل تقاطع الطرق، قبل بقية السائقين الذين كانوا ينتظرون بجواره.

ولم يحسب أن هناك شاحنة كبيرة ومسرعة قادمة من الجانب، وحاول سائق الأخير تغيير مساره لكن السرعة خذلته.

وهكذا وقع التصادم المرعب، الذي طار بسببه سائق الشاحنة الصغيرة عدة أمتار في الهواء، ودمرت شاحنته بشكل جزئي.

ونهض السائق وبدت عليه علامات الصدمة من الحادث المروع الذي نجا منه بأعجوبة.

ووقع الحادث في وقت سابق من أغسطس الجاري.