شقيقة كيم جونج لرئيس كوريا الجنوبية بعد عرضه المساعدة: أغلق فمك

جدة - نرمين السيد - قالت كيم يو جونج، الشقيقة القوية لزعيم كوريا الشمالية، كيم جونج أون، يوم الجمعة، إن على رئيس كوريا الجنوبية أن "يغلق فمه" بعد أن أكد أن بلاده مستعدة لتقديم مساعدات اقتصادية مقابل نزع السلاح النووى.





وهذه هى المرة الأولى التى يعلق فيها مسؤول كورى شمالى كبير بشكل مباشر على ما وصفه رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول بالخطة "الجريئة" - التى تم اقتراحها لأول مرة فى مايو والتى تحدث عنها مرة أخرى يوم الأربعاء فى مؤتمر صحفى بمناسبة مرور أول 100 يوم فى المنصب.

ووفقًا لوكالة "رويترز"، قالت كيم يو جونج فى بيان أصدرته وكالة الأنباء المركزية الكورية: "كان من الأفضل من أجل صورته أن يغلق فمه، بدلاً من التحدث بالهراء لأنه ليس لديه ما يقوله"، واصفة "يون" بأنه "بسيط حقًا ولا يزال صبيانيًا".

وتابعت: "أما عن التفكير فى أنه يمكنه مقايضة التعاون الاقتصادى بشرف كوريا الشمالية والأسلحة النووية.. فلا أحد يقايض نصيبه من كعكة الذرة".

ووصف وزير التوحيد فى كوريا الجنوبية، الذى يتولى العلاقات مع كوريا الشمالية، تصريحات كيم بأنها "غير محترمة للغاية وغير لائقة".

بينما قال يون إنه مستعد لتقديم مساعدة اقتصادية مرحلية لكوريا الشمالية إذا أنهت تطوير الأسلحة النووية وبدأت فى نزع السلاح النووى، فقد دفع أيضًا لزيادة الردع العسكرى لكوريا الجنوبية ضد كوريا الشمالية.

واستأنفت كوريا الجنوبية التدريبات المشتركة المعلقة منذ فترة طويلة مع الولايات المتحدة، بما فى ذلك التدريبات الميدانية الرئيسية المقرر أن تبدأ الأسبوع المقبل.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية يوم الأربعاء إن واشنطن تدعم سياسات يون سوك يول، لكن كيم جونج أون قال إن التدريبات المشتركة تظهر أن حديث الحلفاء عن الدبلوماسية غير صادق.

وأصبحت كيم يو جونج منتقدة صريحة لكوريا الجنوبية فى السنوات الأخيرة، واعتبرها بعض الخبراء على أنها تلعب دور "الشرطى السيئ" فى تصريحات أخيها الأكثر هدوءًا.

بيان الجمعة هو أقسى هجوم شخصى لها على يون حتى الآن، لكنها أصدرت هذا الشهر أيضًا خطبة مليئة بالكلمات النابية ألقت باللوم على الجنوب فى تفشى "كورونا" فى الشمال وهددت بـ "الانتقام المميت" إذا كان هناك المزيد من الحوادث.

يقول الخبراء إن أحدث خطة اقتصادية للجنوب تشبه المقترحات التى قدمها القادة السابقون، بما فى ذلك تلك التى تم تقديمها خلال القمم بين الولايات المتحدة آنذاك. الرئيس دونالد ترامب وكيم جونج أون.