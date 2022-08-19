العالم اليوم - فيغو بوثائقي جديد.. "رحلة الخائن" من برشلونة إلى ريال مدريد

انتم الان تتابعون خبر فيغو بوثائقي جديد.. "رحلة الخائن" من برشلونة إلى ريال مدريد من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 19 أغسطس 2022 05:15 صباحاً - أعلنت منصة البث الشهيرة "نتفلكس" إطلاق فيلم وثائقي عن صفقة انتقال أسطورة كرة القدم البرتغالية لويس فيغو من برشلونة إلى ريال مدريد، التي هزت الدوري الإسباني عام 2000.

ومن المقرر بث الفيلم الجديد يوم 25 أغسطس الجاري وفقا للمنصة، ويظهر به بطله صاحب الكرة الذهبية عام 2000، إضافة إلى شخصيات رياضية أخرى من أبرزها المدير الفني لمانشستر سيتي الإنجليزي جوسيب غوارديولا لاعب برشلونة الأسبق، ورئيس نادي ريال مدريد فلورنتينو بيريز.

وشكل الانتقال المدوي بين الغريمين واحدة من أكثر الصفقات إثارة للضجة في أوروبا، لدرجة أن الجماهير الكتالونية المتعصبة وصفت فيغو بـ"الخائن".

وانضم فيغو (49 عاما حاليا) إلى برشلونة قادما من سبورتنغ لشبونة البرتغالي، وهو النادي الذي ظهر فيه لأول مرة كلاعب محترف، عام 1995.

وأمضى الجناح 5 مواسم في "كامب نو" حقق خلالها نجاحا كبيرا، قبل أن يغادر إلى ريال مدريد في صيف عام 2000 مقابل 62 مليون يورو، إيذانا ببدء حقبة فريق العظماء الذي سعى بيريز إلى تشكيله.

وقضى البرتغالي 5 مواسم في "سانتياغو بيرنابيو" قبل مغادرته إلى إيطاليا، حيث لعب السنوات الأربع الأخيرة من مسيرته مع إنتر ميلان.