ارتفاع جديد فى إصابات جدرى القرود بـ أمريكا

جدة - نرمين السيد - وذكر بيان للمركز الأمريكى اليوم الخميس، أن حالات الإصابة بلغت 2.675 حالة فى ولاية نيويورك الأمريكية وحدها، ويليها ولاية كاليفورنيا التى سجلت 2.356 حالة وتلتها ولاية فلوريدا بعدد 1.346 حالة وجورجيا بعدد 1.033 حالة.
وينتشر جدرى القرود عادة من إنسان إلى آخر من خلال الاتصال المباشر بالطفح الجلدى المُعدى أو سوائل الجسم، كما يمكن أيضًا أن ينتقل من إفرازات الجهاز التنفسى أثناء الاتصال المطول وجهًا لوجه، أو أثناء الاتصال الجسدى.
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