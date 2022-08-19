سقوط قتلى إثر تصادم طائرتين شمالى ولاية كاليفورنيا الأمريكية

جدة - نرمين السيد - ونقلت صحيفة "لوس أنجلوس تايمز" عن المتحدثة باسم الشرطة المحلية فى مدينة واتسونفيل، قولها إن الحادث وقع أثناء هبوط الطائرتين فى المطار فى حوالى الساعة الثالثة ظهرا، حسب التوقيت المحلي. وأضافت المتحدثة أن تفاصيل الحادث وعدد الضحايا لم تعرف على الفور، مؤكدة أن فرق رجال الإطفاء والشرطة والإغاثة قد وصلت إلى المطار.

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