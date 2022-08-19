زيلينسكى: اتفقنا مع الأمم المتحدة على أطر زيارة مُحتملة لمحطة زابوريجيا

جدة - نرمين السيد - قال الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، إن بلاده اتفقت مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش على "أطر" زيارة مُحتملة لمفتشين دوليين لمحطة الطاقة النووية "زابوريجيا".





ودعا زيلينسكى فى تصريح صحفى نقلتها شبكة (سي.إن.إن.) الإخبارية الأمريكية اليوم الخميس، روسيا إلى سحب جميع قواتها من أراضى محطة الطاقة زابوريجيا على الفور ودون شروط، وإلى أن توقف جميع الاستفزازات وكل القصف. وقال "من غير المقبول أن تضعنا روسيا جميعاً على شفا كارثة نووية اتفقنا مع الأمين العام على معايير مهمة محتملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية فى محطة زابوريجيا النووية بطريقة قانونية".

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