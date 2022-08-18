نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الان مفتوح تنسيق المرحلة الثانية 2022 للقبول فى جميع الجامعات والمعاهد على موقع التنسيق بحد ادني 60% في المقال التالي

عمر شويل - جدة الان مفتوح تنسيق المرحلة الثانية 2022 للقبول فى جميع الجامعات والمعاهد نستعرضه ونوافيكم به الآن حيث عمليات البحث على جوجل تزايدت الى شكل كبير للغاية من أجل التعرف على مجريات وتفاصيل التسجيل على تلك المرحلة التي بدأت عمليات التسجيل عليها بداية من اليوم والتي من المقرر على ان تستمر عمليات التسجيل عليها لمدة 5 ايام من الان على شكل نستعرضه وننقله من خلال موقعكم الاخباري ثقفني نيوز

تنسيق المرحلة الثانية 2022

بدأت وزارة التعليم العالي على بدء تسجيل رغبات طلاب تنسيق المرحلة الثانية وذلك بالنسبة لطلاب الشعبة الادبية والعلمية وذلك بداية من يوم الخميس الموافق ميلادياً 18 اغسطس، على ان يؤكد معالي وزير التعليم العالي على ان الوزارة تخطط على استمرارية أعمال تلقي رغبات الطلاب حتى يوم السبت وذلك على مستوى كل الكليات الشاغرة أمام الطلاب وكذلك المعاهد، على ان نستعرض ونوافيكم الان عبر الفقرة التالية طرق تسجيل الرغبات بشكل الكتروني مجاني

خطوات تسجيل رغبات تنسيق المرحلة الثانية

نستعرضها و نتابع مع حضراتكم الان طريقة التسجيل على تنسيق المرحلة الثانية على مستوى الجمهورية على الشكل التالي:-

فى البداية يجب عليك الدخول على موقع التنسيق الرسمي التابع لبوابة الحكومة المصرية

قم باختيار ايقونة تنسيق الجامعات المرحلة الثانية

قم بالبدء على اختيار ايقونة تنسيق الجامعات المصرية وبعدها قم بادخال اسمك الرباعي فى الأيقونة المخصصة لها

ابدء فى ادخال رقم الجلوس الخاص بك فى الخانة المخصصة لها

ابدء فى ادخال رقمك السري فى الخانة المخصصة لها

ابدء فى تسجيل رقمك القومي فى الايقونة المخصصة لها

وهذا وسوف يصبح بإمكانكم مليء جميع الرغبات التي ترغب بها ال 75 رغبة على ان يتم مراعاة ان يكون تسجيل تلك الرغبات مع المراعاة التامة على ان يكون المعهد او الكلية قريباً من الموقع الجغرافي الخاص بك

على ان تأكد وزارة التعليم العالي على ان هناك اماكن كبيرة شاغرة امام الطلاب فى تنسيق المرحلة الثانية على مستوى كليات الشعبة الأدبية وكذلك العلمية فى جميع الجامعات والمعاهد المصرية الموجودة على مستوى الجمهورية على ان يكون حد ادني تلك المرحلة 60% لطلاب شعبة علمي و58% لطلاب شعبة ادبي