نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأن..مؤشرات تنسيق الجامعات المرحلة الثانية 2022 بنسبة 60% لعلمى و 58% لادبى على موقع التنسيق في المقال التالي

عمر شويل - جدة مؤشرات تنسيق الجامعات المرحلة الثانية لعام 2022 لجميع الشعب ادبى وعلمى عبر الموقع الرسمى للتنسيق الالكترونى نرصد لكم كل الاخبار الخاصة بتنسيق القبول بالجامعات المرحلة الثانية لكل الشعب ادبى وعلمى من على الموقع الرسمى للتنسيق الالكترونى بعد ما تم الاعلان عنه فى الامس فى مؤتمر صحفى عقده وزير التعليم العالى والبحث العلمى الدكتور ايمن عاشور بشأن نتيجة تنسيق المرحلة لاولى لكل الشعب وبعد ذلك تناول الحديث حول تنسيق المرحلة الثانية من حيث المؤشرات ومعاد تسجيل الرغبات والحد الادنى للعديد من الكليات المتاحة لتنسيق المرحلة الثانية وسوف نتناول لكم كل التفاصيل الخاصة بتنسيق المرحلة الثانية للقبول بالجامعات لعام 2022 فى كل الشعب ادبى وعلمى وطرق تسجيل الرغبات عبر الموقع الرسمى للتنسيق الالكترونى .

مؤشرات تنسيق المرحلة الثانية للقبول بالجامعات

من على موقعكم الاخبارى ثقفنى نيوز نرصد لكم الان مؤشرات تنسيق المرحلة الثانية للقبول بالجامعات لعام 2022 لكل الشعب ادبى وعلمى بعد ما تم الاعلان من قبل وزير التعليم العالى فى المؤتمر الصحفى الذى اقيم فى الامس حيث صرح ان المؤشرات تنسيق المرحلة الثانية للقبول بالجامعات متميز عن العام السابق نظرا لقلة المجاميع الخاصة به وتحدث حول شعبة ادبى حيث قال ان شعبة ادبى سيتم القبول فيها فى المرحلة الثانية بنسبة 58.05% فأكثر اما عن الشعبة العلمية فسيتم القبول فيها فى المرحلة الثانية بنسبة 60% فأكثر بعدد 269202 طالبا وطالبة فى مرحلة تنسيق المرحلة الثانية للقبول بالجامعات وتم غلق باب التسجيل الرغبات بشكل رسمى فى المرحلة الاولى من التنسيق وتم اعلان نتيجة التنسيق رسميا وتناول الوزير الحد الادنى لعدد كبير من الكليات ابرزها كلية الطب بنسبة 91% وكلية الهندسة بنسبة 83% كلية الزراعة بنسبة 81.4% وغيرها من الكليات التى ستكون متاحة لكل الطلاب من اجل التسجيل الرغبات فيها .

طرق تسجيل رغبات تنسيق المرحلة الثانية

نتداول لكم الان حول الطريقة الموحدة لتسجيل مؤشرات تنسيق المرحلة الثانية للقبول بالجامعات لكل الشعب ادبى وعلمى عبر الموقع الرسمى للتنسيق الالكترونى والطريقة هي :-

على الطالب الدخول الى الموقع الرسمى للتنسيق الالكترونى

يختار خدمات تنسيق الثانوية العامة

بعد ذلك يقوم بكتابة رقم الجلوس الخاص به

ثم يقوم بكتابة الرقم السرى الخاص به

وبعد ذلك يقوم بادخال رغباته بالترتيب ويختار اول رغبات الكليات التى يريدها الطالب او الطالبة

موعد تسجيل الرغبات المرحلة الثانية للقبول بالجامعات

تقرر ان يكون اليوم الخميس 18 من شهر اغسطس الجارى كيوم اول لتسجيل الرغبات المرحلة الثانية للقبول بالجامعات لعام 2022 وينتهي التسجيل فى اليوم الاثنين المقبل الموافق الثانى والعشرين من شهر اغسطس الجارى ويتم التسجيل الرغبات عبر الموقع الرسمى للتنسيق الالكترونى وسيتم الاستعلام ايضا عن النتيجة عبر الموقع ذاته .