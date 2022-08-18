نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هااام .. الان مؤشرات تنسيق الجامعات المرحلة الثانية 2022 لمعرفة الكليات المتاحة على موقع https://tansik.digital.gov.eg/ في المقال التالي

عمر شويل - جدة ننشر لكم تنسيق الجامعات المرحلة الثانية لعام 2022 لكل الشعب ادبى وعلمى عبر الموقع الرسمى للتنسيق الالكترونى ، يبحث كل الطلبة والطالبات وكذلك اولياء الامور بشكل مستمر حول المؤشرات النهائية لتنسيق المرحلة الثانية للقبول بالجامعات لعام 2022 لجميع الشعب الادبى والعلمى رياضة وعلمى علوم حيث انه سيتم الاعلان بشكل رسمى اليوم عن مؤشرات المرحلة الثانية النهائية صباح اليوم فى مؤتمر صحفى خاص بوزارة التعليم العالى حيث تم الاعلان عن المؤشرات النهائية لتنسيق المرحلة الثانية وننقل لكم الان كل الاخبار الخاصة بمؤشرات تنسيق المرحلة الثانية للقبول بالجامعات لكل الشعب الادبى والعلمى عبر الموقع الرسمى للتنسيق الالكترونى عبر الانترنت .

مؤشرات تنسيق المرحلة الثانية للقبول بالجامعات

من هنا وعبر موقعكم ثقفنى نيوز ننشر لكم الان مؤشرات تنسيق المرحلة الثانية للقبول بالجامعات لكل الشعب ادبى وعلمى عبر الموقع الرسمى للتنسيق الالكترونى ومازال البحث جاريا من كل الطلبة والطالبات وكذلك اولياء الامور حول درجات تنسيق المرحلة الثانية والتى سيبدأ تسجيل الرغبات فيها قريبا جدا من على الموقع الرسمى للتنسيق الالكترونى والتى خصصته الوزارة التعليم العالى لتسجيل تنسيق المرحلة الثانية بكل سهولة من على الانترنت والجدير بالذكر انه قد تم اغلاق باب تسجيل المرحلة الاولى فى الامس وتم الاعلان عن نتيجة تنسيق المرحلة الاولى لكل الكليات القمة الطب والهندسة وغيرها من الكليات فى كافة الشعب ويهتم كل الطلبة والطالبات وكذلك اولياء الامور حول موعد تسجيل الرغبات وموعد الانتهاء من تسجيل الرغبات من على الموقع الرسمى للتنسيق الالكترونى .

طرق تسجيل رغبات تنسيق المرحلة الثانية للقبول بالجامعات

من ضمن الامور التى يتم البحث عليها من قبل الطلبة والطالبات وكذلك اولياء الامور هى طريقة تسجيل رغبات تنسيق المرحلة الثانية للقبول بالجامعات من على الموقع الرسمى للتنسيق الالكترونى وتعتبر طريقة التسجيل الرغبات هى موحدة لكل تنسيق المراحل الاولى والثانية والثالثة والطريقة هى :-

على الطالب الدخول الى الموقع الرسمى للتنسيق الالكترونى

يختار خدمات تنسيق الثانوية العامة

بعد ذلك يقوم بكتابة رقم الجلوس الخاص به

ثم يقوم بكتابة الرقم السرى الخاص به

وبعد ذلك يقوم بادخال رغباته بالترتيب ويختار اول رغبات الكليات التى يريدها الطالب او الطالبة .

تنسيق المرحلة الثانية للقبول بالجامعات

تم الاعلان من جانب وزير التعليم العالى عن كل التفاصيل الخاصة بتنسيق المرحلة الثانية للقبول بالجامعات حيث اعلن وزير التعليم العالى انه سيتم فتح باب تسجيل رغبات تنسيق المرحلة الثانية بداية من الغد الخميس الموافق الثامن عشر من شهر اغسطس الجارى حتى يوم 22 من شهر اغسطس الجارى عبر الموقع الرسمى للتنسيق الالكترونى على الانترنت .

اماكن تسجيل الرغبات المرحلة الثانية للقبول بالجامعات

اعلنت وزارة التعليم العالى عن تقديم كافة السبل والمساعدة لدى كل الطلاب والطالبات والذين يرغبون فى تسحيل رغباتهم فى تنسيق المرحلة الثانية حيث اتاحت وزارة التعليم العالى اماكن معامل الحاسوب الالى فى مختلف الكليات فى مختلف محافظات الجمهورية من اجل مساعدة الطلاب فى تسجيل الرغبات .