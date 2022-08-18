نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رواتب مكافحة المخدرات 1444 والبدلات المديرية العامة لمكافحة المخدرات في المقال التالي

عمر شويل - جدة رواتب مكافحة المخدرات 1444، يتساءل عنها العديد من المواطنين في السعودية، والتي وضعتها المديرية العامة ضمن سلم رواتب مكافحة المخدرات 2022. وتجدر الإشارة لجميع الأفراد المهتمين بالموضوع إلى أن المديرية العامة لمكافحة المخدرات بالمملكة قد تأسست سنة 1960 م، وهي تابعة لوزارة الداخلية بالمملكة، وهناك من يرغبون في الانضمام لها لذلك يطرحون استفسارات بخصوص رواتب جندي مكافحة المخدرات، ومن المتعارف عليه أن الرواتب التي تمنح للعاملين في هذا المجال جيدة على العموم، لذلك يقوم آلاف المواطنين السعوديين بالتقديم للوظائف الشاغرة فيها، على أن تتوفر فيهم شروط مكافحة المخدرات ليتم قبولهم، وسنتعرف على كل التفاصيل المتعلقة بالموضوع من خلال مقالنا هذا على موقع ثقفني الإخباري، كما سنجيبكم بشكل دقيق على سؤال كم رواتب مكافحة المخدرات، تابعوا معنا.

رواتب مكافحة المخدرات 1444

يبحث بعض مواطني المملكة عن سلم رواتب مكافحه المخدرات 1444 في السعودية، ويكون هذا باحتساب البدلات للأفراد والضباط أيضا. كما أن سلم رواتب مكافحة المخدرات 2022 يختلف باختلاف الرتبة التي يشغلها الشخص في وظيفته في هذه المديرية، فمثلا راتب الجندي الأول يختلف عن راتب الضابط ووكيل الرقيب وغيرها، وبالنسبة إلى رواتب جندي مكافحة المخدرات 1444 سنتحدث عنها في الفقرة الموالية.

رواتب جندي مكافحه المخدرات 1444

لا بد من توضيح أمر لمن يطرحون سؤال كم رواتب مكافحه المخدرات 1444، وهي راتب الجندي الذي يختلف باختلاف الدرجة. ومن أمثلة ذلك نذكر لكم: الجندي الأول يتقاضى 3220 ريال سعودي، ومن الدرجة الثانية 3350 ريال، والثالثة 3480 ريال. أما جندي من الدرجة الرابعة فيتقاضى 3610 ريال، والخامسة 3740 ريال، وجندي من الدرجة السادسة يتقاضى راتب 3870 ريال سعودي.

سلم رواتب مكافحة المخدرات 2022

بالإضافة إلى ما سبق، مما جاء في سلم رواتب مكافحة المخدرات 1444، نذكر لكم رواتب عريف حسب درجته. العريف من الدرجة الأولى يتقاضى راتبا شهريا قدره 3765 ريال، ومن الدرجة 2 يصرف له معاش 3949 ريال. في حين يتقاضى عريف من الدرجة الثالثة راتب 4115، تليها الدرجة الرابعة راتبه 4290 ريال، ومن الدرجة الخامسة يصرف له راتب قيمته 4465 ريال سعودي.

بدلات مكافحة المخدرات 1444

بعد أن أجبناكم عن كم رواتب مكافحة المخدرات 1444، لا بد من أن نتطرق للحديث عن البدلات التي تمنح لهم. بدل الميدان قيمتها 450 ريال، وبدل الإعاشة هي 500 ريال سعودي، وبدل النقل أيضا نفس الشيء خمس مائة ريال سعودي. في حين أن بدل مكافحة الإرهاب تصل إلى تسع مائة وأربعون ريال سعودي. وأخيرا نذكر لكم قيمة بدل الخطر وهي خمس مائة ريال سعودي أيضا.

مزايا قطاع مكافحة المخدرات

من أبرز مزايا وظائف مكافحة المخدرات هي استحقاق العاملين لراتب شهري جيد، كما أنهم يحصلون على بدل. وبالأخص بدل الإرهاب، وبدل النقل أيضا، وهم يحصلون على بدل الإعاشة في حال عملوا كمتطوعين. وفي كل سنة يتم تزويد العمال بعلاوة سنوية مجزية، وتختلف المزايا التي يتمتع بها العامل حسب الدرجة التي يشغلها في القطاع والمكافآت السنوية التي تصرف له، وتوكل لهم عدة مهام منها مصادرة المخدرات.

بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام مقال رواتب مكافحه المخدرات 1444. وهو موضوع هام شغل العديد من المواطنين السعوديين في الساعات الأخيرة ممن يريدون الكشف عن تفاصيل سلم رواتب مكافحة المخدرات 2022، نرجو أن تكونوا قد استفدتم.