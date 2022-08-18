لينك Epedu.Gov.iq موقع الاستعلام عن نتيجة السادس الاعدادي في العراق 2022 بالرقم الامتحاني

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عمر شويل - جدة موقع الاستعلام عن نتيجة السادس الاعدادي في العراق 2022 حيث يترقب طلاب الصف السادس الاعدادي في مختلف أنحاء المحافظات العراقية الآن التعرف على نتيجة امتحانات الدور الاول 2022، وذلك لكي يتم الاطمئنان على المعدلات والنتائج التي حصل عليها جميع الطلاب في الامتحانات التي سارت بناء على مجموعة من الضوابط والاجراءات التي اشرفت عليها وزارة التربية والتعليم العراقية وأكدت انها قد تمت على الشكل المطلوب، وسوف نستعرض من خلال هذه السطور كيفية استخراج نتيجة امتحانات الصف السادس الاعدادي في العراق 2022 بالرقم الامتحاني.

نتيجة الصف السادس الاعدادي الدور الاول 2022

كشفت وزارة التربية والتعليم العراقية رسميا عن التفاصيل التي تتعلق بإعلان نتيجة امتحانات الصف السادس الاعدادي في العراق، وقد أكدت أنه من المقرر ان يتم الاعلان عن نتائح الطلاب خلال الايام القليلة المقبلة، وذلك في الفترة ما بين يوم 20 الى يوم 25 من شهر اغسطس الجاري، وقد جاء ذلك من خلال البيان الرسمي الذي اعلنته وزارة التربية والتعليم العراقية والتي اكدت من خلاله أنه قد تم الانتهاء من كافة اعمال تصحيح الامتحانات الخاصة بجميع الطلاب خلال الايام الاخيرة، وقد تم انهاء رصد النتائج والمعدلات الخاصة بالطلاب في اطار رغبة الوزارة في حصول كل طالب على النتيجة التي يستحقها، وقد اشارت الى أنه سوف يتم اعلان نتيجة امتحانات الصف السادس الاعدادي الكترونيا من خلال موقع وزارة التربية والتعليم العراقية.

موقع الاستعلام عن نتيجة السادس الاعدادي في العراق 2022

رابط موقع وزارة التربية والتعليم العراقيةهو موقع الحصول على نتيجة امتحانات الصف السادس الاعدادي في مختلف المحافظات في العراق، من خلال الرقم الامتحاني الخاص بالطالب، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية.