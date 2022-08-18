نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط استخراج نتيجة الصف السادس الاعدادي في العراق 2022 عبر موقع epedu.gov.iq وزارة التربية والتعليم PDF بجميع المحافظات العراقية في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط استخراج نتيجة الصف السادس الاعدادي في العراق 2022 حيث يترقب آلاف الطلاب في العراق بمختلف المحافظات بشكل عام في هذا التوقيت التعرف على موعد اعلان نتائح السادس الاعدادي في العراق هذا العام الدراسي 2022، وذلك بالتزامن مع نهاية اداء امتحانات الدور الاول في جميع المدارس المختلفة في العراق خلال الفترة الاخيرة بناء على الضوابط والاجراءات التي شددت عليها وزارة التربية والتعليم العراقية في اتمام الامتحانات، وقد كشفت الوزارة رسميا عن اخر التطورات الخاصة باعلان نتائج الطلاب والموعد المحدد لذلك، وسوف نستعرض من خلال هذه السطور موعد نتائج السادس الإعدادي العراق 2022 وكيفية الاستعلام عن نتيجة الطلاب برقم الجلوس عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية.

موعد نتائج السادس الاعدادي في العراق 2022

نتيجة السادس الإعدادي العراقي فقد اشارت وزارة التربية والتعليم العراقية رسميا أنه من المقرر ان يتم الاعلان عن نتائج طلاب الصف السادس الاعدادي في العراق 2022 الدور الاول رسميا في الفترة ما بين يوم 20 الى 25 من شهر اغسطس، وذلك بعدما اشارت الوزارة الى اقتراب نهاية اعمال تصحيح الامتحانات الخاصة بالطلاب والتي قد بدأت من خلال مراكز ولجان التصحيح المختلفة بعد انتهاء الطلاب مباشرة من اداء امتحانات الدور الاول، ويتم العمل على رصد نتائج الطلاب تمهيدا لطرحها عبر موقع الوزارة العراقية للتعليم مباشرة.

رابط استخراج نتيجة الصف السادس الاعدادي في العراق 2022

اتاحت وزارة التربية والتعليم العراقية عبر موقع وزارة التربية إمكانية الاستعلام عن نتائج السادس الإعدادي بالعراق بغداد ونينوي وكربلاء والبصرة والكرخ والرصافة وصلاح الدين والسلمانية وبعموم المحافظات العراقية ويتم الحصول على نتيجة الصف السادس الاعدادي في العراق 2022 الكترونيا من خلال اتباع الخطوات التالية.

في البداية يتم دخول الطالب مباشرة على موقع وزارة التربية والتعليم العراقي .

. أو من خلال زيادة موقع نتائجنا الإلكتروني التابع للوزارة.

التابع للوزارة. يم يتم اختيار الاستعلام عن نتائج الصف السادس الاعدادي الدور الأول.

يتم تحديد المحافظة التابع لها.

ثم يتم اختيار ايقونة استخراج النتيجة.

بعد ذلك يتم تحميل النتائج بصورة مباشرة وبصيغة PDF.

نتابع معكم عبر موقعنا تفعيل موقع الوزارة للاستعلام عن نتائج السادس الإعدادي مباشرة لكي يتمكن اكافة لطلاب بالسادس من معرفة نتائجهم.