ولي العهد يشكر الأسرة الأردنية على تهنئته بالخطوبة

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الخميس 18 أغسطس 2022 10:06 مساءً - جي بي سي نيوز :- توجه سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، بالشكر للأسرة الأردنية الكبيرة على تهنئته بالخطوبة على الآنسة رجوة خالد بن مساعد بن سيف بن عبدالعزيز آل سيف.
وقال عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “انتسغرام”،: “الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما فيه خير، وأشكر الأسرة الأردنية الكبيرة التي لطالما كانت نِعم العون والسند, على الأمنيات الصادقة”.
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