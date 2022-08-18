الاردن : وفاة طالب توجيهي بعيار ناري طائش كان متوجها لمعرفة نتيجته

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الخميس 18 أغسطس 2022 10:06 مساءً - دوت الخليج - : تعرض شخص فجر الخميس، لعيار ناري طائش في منطقة أبو نصير في عمان، أدى إلى وفاته.
وقال مصدر أمني : إن شخصا عشرينيا تعرض فجر الخميس، لعيار ناري طائش أثناء سيره في الشارع في منطقة أبو نصير في عمان.
وأُسعف المصاب إلى المستشفى، وتبين أنه فارق الحياة وفتحت الأجهزة الأمنية تحقيقاً بالحادث، وفق مصدر أمني تحدث عن البحث عن مطلق العيار الناري.
وبين شهود عيان ان الوفاة لطالب توجيهي كان ذاهبا لمعرفة نتيجته .
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