نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عااجل حالاً تنسيق الجامعات المرحلة الثانية المفتوح على موقع التنسيق لكل الكليات والمعاهد المصرية برقم الجلوس في المقال التالي

عمر شويل - جدة تنسيق الجامعات المرحلة الثانية 2022 المفتوح على موقع التنسيق كل الكليات والمعاهد الان نستعرض ونتابع مع حضراتكم الان بالتفاصيل هذا التنسيق الذي سيكون بضوابط ومعايير خاصة نستعرضها وننقلها من خلال موقعكم الاخباري ثقفني نيوز، حيث قد اشار معالي السيد عطا فى مداخلة هاتفية جميع تلك التفاصيل بعدما ان تم الاعلان رسمياً على فتح موقع التنسيق على استقبال رغبات الطلاب على تنسيق المرحلة الثانية

تنسيق الجامعات المرحلة الثانية 2022

اشار معالي الدكتور محمد ايمن عاشور بشكل مؤخر على فتح ابواب تسجيل رغبات تنسيق المرحلة الثانية وذلك من خلال موقع التنسيق الرسمي، قد وضح معالي على ان يكون الحد الادني على تنسيق تلك المرحلة هو 60% بالنسبة لطلاب شعبة علمي وبنسبة وصلت الى 58% بالنسبة لطلاب شعبة ادبي، على ان يشير معالي الدكتور محمد ايمن عاشور معالي وزير التعليم العالي على ان امكانية التسجيل على تنسيق المرحلة الثانية سيكون مفتوح امام الجميع وذلك حتي يوم الاثنين المقبل الموافق ميلادياً اليوم الثاني والعشرون من اغسطس، ليأكد معالي الدكتور ايمن عاشور على ان امكانية التسجيل على التنسيق يكون فقط من خلال موقع التنسيق على ان تسعي وزارة التعليم العالي فى تلك المرحلة على استقبال نحو 270 الف طالب وطالبة فى شتي انحاء الجمهورية على شكل سنستعرضه وننقله من خلال موقعكم الاخباري ثقفني نيوز

خطوات تسجيل رغبات تنسيق المرحلة الثانية

نتابع ونرصد امام رواد موقع ثقفني نيوز الاخباري الان طرق وخطوات التسجيل على تنسيق المرحلة الثانية وذلك بشكل وبصورة الكترونية على الشكل التالي:-