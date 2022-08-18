نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر LINK نتائج السادس الاعدادي 2022 دور اول من موقع وزارة التربية والتعليم العراقية كل المحافظات برقمك الامتحاني في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتائج السادس الاعدادي 2022 نستعرضه ونوافيكم الان بها، حيث منذ فترة ويتابع مئات الآلاف من الطلاب والطالبات طرق الحصول على نتائج السادس الاعدادي والتي يجري الاستعداد على توفيرها أمام طلاب الشعبة الادبية وكذلك طلاب الشعبة التطبيقية العلمية ان كان امام طلاب شعبة تطبيقي او احيائي، وذلك بعدما انتهي جميع الطلاب وسط إجراءات وتدابير صارمة من اتمام كافة الاختبارات اثناء عقد اختبارات الطلاب التي استمرت اعمال عقدها طيلة الاسبوعين الماضيين على ان نتابع وننقل امام حضراتكم الان عبر الفقرة التالية الان طرق و خطوات الاستعلام عن تلك النتائج بشكل وبصورة الكترونية

نتائج السادس الاعدادي 2022 دور اول

نتائج السادس الاعدادي 2022 دور أول من النتائج التي سيتم العمل على إعلانها بشكل وبصورة الكترونية وذلك على مستوي جميع المحافظات العراقية، حيث يترقب عشرات الآلاف من الطلاب حالياً ظهور تلك النتائج التي سيتم العمل على إعلانها بشكل تدريجي بالاسم الرباعي ورقم الامتحاني، حيث تستعد فى الفترة الحالية وزارة التربية والتعليم العراقية على الانتهاء من كافة عمليات التصحيح ورصد الدرجات من أجل الاستعداد على رفع نتائج الطلاب على موقع وزارة التربية والتعليم العراقي الرسمي على شكل نستعرض ننقله أمام حضراتكم من خلال موقعكم الاخباري ثقفني نيوز الاخباري الان

خطوات الاستعلام عن نتائج الصف السادس الاعدادي 2022 دور اول

نوافيكم ونعمل الآن على طرح امام حضراتكم بالخطوات طرق الحصول على نتائج الصف السادس الاعدادي 2022 دور اول من موقع وزارة التربية والتعليم العراقية

فتح فى البداية موقع وزارة التربية والتعليم العراقية

اختيار ايقونة الاستعلام عن نتائج الصف السادس الاعدادي

اختيار ايقونة تسجيل بيانات الطالب

تسجيل اسمك الرباعي فى الايقونة المخصصة لها

تسجيل رقم الامتحاني فى الايقونة المخصصة

حدد المحافظة التابع اليها في الايقونة المخصصة لها

انقر فى النهاية على ايقونة عرض النتائج لتكون أمامكم على الفور النتائج معلنة

علماً على ان وزارة التربية والتعليم العراقية قد اكدت على ان نتائج الطلاب فى الصف السادس الاعدادي سيتمكن كل الطلاب من الحصول على نحو الخطوات السابق لنا ذكرها بالاعلي فى جميع المحافظات