نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاااجل:- الكشف عن مؤشرات تنسيق الجامعات المرحلة الثانية 2022 لكل الشعب ادبى وعلمى على موقع https://tansik.digital.gov.eg/ في المقال التالي

عمر شويل - جدة عاااجل:- الكشف عن مؤشرات تنسيق الجامعات المرحلة الثانية 2022 لكل الشعب ادبى وعلمى على موقع التنسيق الالكترونى ، متاح الان تسجيل رغبات المرحلة رغبات تنسيق المرحلة الثانية للقبول بالجامعات لعام 2022 لكل الشعب ادبى وعلمى من على الموقع الرسمى للتنسيق الالكترونى حيث تم فتح باب تسجيل الرغبات بشكل رسمى بعد اعلان وزير التعليم العالى والبحث العلمى الدكتور ايمن عاشور عن فتح باب تسجيل رغبات تنسيق المرحلة الثانية فى الفترة الحالية من على الموقع الرسمى للتنسيق الالكترونى لكل الطلبة والطالبات خريجين الثانوية العامة ويتداول حاليا كل الطلبة والطالبات موقع التنسيق الالكترونى والذى يختص بتسحيل رغبات مراحل التنسيق الثلاثة وننشر لكم الان مؤشرات تنسيق الرسمية للقبول بالجامعات المرحلة الثانية لعام 2022 لكل الشعب من على الموقع الرسمى للتنسيق الالكترونى .

مؤشرات التنسيق المرحلة الثانية للقبول بالجامعات

من على موقعكم الاخبارى ثقفنى نيوز نرصد لكم الان المؤشرات الرسمية للتنسيق المرحلة الثانية للقبول بالجامعات لعام 2022 عبر الموقع الرسمى للتنسيق الالكترونى لكل الشعب ادبى وعلمى حيث اعلن وزير التعليم العالى عن المؤشرات النهائية للقبول بكلاتا الشعبتين حيث بدء الوزير حديثه باعلان نتائج تنسيق المرحلة الاولى وانها متاحة حاليا على الموقع الرسمى للتنسيق الالكترونى ثم اتجه حديثه حول مؤشرات تنسيق المرحلة الثانية بمجموع 60% فأكثر لشعبة علمى و 58.05% لشعبة ادبى وتم اعلان عن فتح باب تسجيل الرغبات لكلاتا الشعبتين ابتدءا من اليوم الخميس 18 من شهر اغسطس الجارى حتى يوم الاثنين 22 من شهر اغسطس الجارى ويمكن لكل الطلاب والطالبات وكذلك اولياء الامور تسجيل الرغبات وتعديلها طوال هذا الوقت .

طرق تسجيل الرغبات تنسيق المرحلة الثانية للقبول بالجامعات

ننشر لكم الان طرق تسجيل رغبات تنسيق المرحلة الثانية للقبول بالجامعات من على الموقع الرسمى للتنسيق الالكترونى لكل الشعب والتى يبلغ عددها 72 رغبة ويهتم كل الطلاب والطالبات وكذلك اولياء الامور حول طريقة تسجيل تلك الرغبات وهو ما سوف نشرحه لكم الان والطريقة هي :-