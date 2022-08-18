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عمر شويل - جدة كيف احصل على مساعدة مالية في الامارات من الجمعيات والهيئات الخيرية التي تقوم بتقديم المساعدة بدون طلب أو بتقديم الطلب عبر الرابط الرسمي الخاص بها، مثل جمعيات محمد بن راشد وديوان ولي العهد وكذلك هيئة ال مكتوم الخيرية والعديد من الهيئات والوزارات التي تقوم بتقديم الدعم المالي العاجل أو الدعم السكني، كما يتم تقديم العلاج وسداد الديون وغيرها، وتتميز أغلب الجمعيات تقديمها المساعدة لكل الطالبين ولا تقتصر على الجنسية الإماراتية.

ما هي أنواع المساعدات التي أحصل عليها بتقديم جمعيات الإمارات

تقوم الإمارات العربية المتحدة بشمول كافة المساعدات التي يتم تقديمها مباشرة من الهيئات والجمعيات إلى الدول الفقيرة والمحتاجة أو إلى الأفراد الذين يقوموا بالتقدم عبر الموقع الإلكتروني لطلب المساعدة، وتشمل تلك المساعدات:

طلب معاش شهري لغير القادرين أو أصحاب الحاجات والمعدمين، ويتم من خلال وزارة تنمية المجتمع وعدد من الجمعيات الخيرية.

بتم تقديم طلبات سداد الديون عن الغارمين أو المسجونين.

يقوم بتقديم طلب العلاج على نفقة الدولة، من داخل الإمارات أو خارجها، والذي يتم من خلال جمعية الهلال الأحمر الإماراتي.

يتم تقديم طلب سكن مجاني لغير القادرين، والذي يتم تقديمه من مشروعات زايد الخيرية مشمولة بقرض حسن لا يرد لتأثيث المنزل.

كيف احصل على مساعدة مالية في الامارات UAE طلب سداد (مؤسسة محمد بن راشد – جمعية ال مكتوم – ديوان ولي العهد)

وتقوم الجمعيات بإرسال الحملات الإغاثية إلى الدول الفقيرة والمنكوبين في جيع أنحاء العالم، ويتم كذلك تقديم الإعانات الغذائية والعلاجية وشق الترع وتوصيل المياه العذبة وعلاج المرضى من خلال حملات الهلال الأحمر الإماراتي.

ما هي أشهر الجمعيات والمؤسسات الإنسانية

توجد العشرات من الجمعيات والتي يكون من اشهرها على الإطلاق:

جمعية الشيخ محمد بن راشد الخيرية

يقوم بمتابعة الجمعية واستقبال الطلبات من يوم الاثنين وحتى الخميس من كل أسبوع، وقد قام الشيخ بحضور الاحتفال القومي ليوم المساعدة قائلا في تويتة خاصة:

“في اليوم العالمي للعمل الإنساني نستذكر زايد الخير، ونستذكر رسالة الخير لدولة الإمارات.. ونشكر جهود جميع العاملين المخلصين في هذا القطاع.. وأشكر جهود ١٤٥ ألف متطوع في ٩٧ دولة ساعدونا في مؤسسة مبادرات محمد بن راشد للوصول ل٩٠ مليون مستفيد في ٢٠٢١..والقادم يحمل خيراً أكثر بأذن الله”.

ديوان ولي العهد

والذي يتبع حاكم الإمارات الحالي الشيخ محمد بن زايد ويستقبل الطلبات على مدار الأسبوع دون التقيد بالجنسية الإماراتية أو غير الإماراتية، كما يستقبل طلبات الوافدين المقيمين بإقامات سارية.

جمعية أل مكتوم الخيرية

وبدأ عملها من أيام الشيخ خليفة رحمه الله وتستمر في مباشرة أعمالها حتى اليوم وتعتبر من اكثر الجمعيات في الإنجازات نظرا لكبرها وقدمها كذلك.

كيف احصل على مساعدة مالية في الامارات

شكل طلب المساعدة من الشيوخ