63.1% نسبة النجاح في التوجيهي

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الخميس 18 أغسطس 2022 08:02 مساءً - دوت الخليج :- أعلن وزير التربية والتعليم الدكتور وجيه عويس، أن نسبة النجاح العامة في امتحان الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي، بلغت 63.1%.

وقال في مؤتمر صحفي، صباح الخميس، أن عدد المشتركين في الامتحان تجاوز 204 آلاف طالب وطالبة، تخلف عن الحضور منهم نحو 10%، “وهي نسبة تتكرر سنويا”.

وكشف أن الطالبة الحاصلة على أعلى معدل على مستوى المملكة هي الطالبة لين المومني من الفرع العلمي بمعدل 99.9%.