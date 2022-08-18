نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر 63.1% نسبة النجاح في التوجيهي على موقعنا والان مع التفاصيل
صنعاء - ميسرا اسماعيل في الخميس 18 أغسطس 2022 08:02 مساءً - دوت الخليج :- أعلن وزير التربية والتعليم الدكتور وجيه عويس، أن نسبة النجاح العامة في امتحان الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي، بلغت 63.1%.
وقال في مؤتمر صحفي، صباح الخميس، أن عدد المشتركين في الامتحان تجاوز 204 آلاف طالب وطالبة، تخلف عن الحضور منهم نحو 10%، “وهي نسبة تتكرر سنويا”.
وكشف أن الطالبة الحاصلة على أعلى معدل على مستوى المملكة هي الطالبة لين المومني من الفرع العلمي بمعدل 99.9%.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر 63.1% نسبة النجاح في التوجيهي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جي بي سي نيوز وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.