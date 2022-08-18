نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عااجل ننشُر تفاصيل تنسيق المرحلة الثانية 2022 للقبول فى كلية الاداب والتربية والالسن على موقع التنسيق برقم الجلوس في المقال التالي

عمر شويل - جدة تفاصيل تنسيق المرحلة الثانية 2022 نستعرضها ونوافيكم بها الآن، حيث قد اكد الدكتور السيد عطا معالي رئيس قطاع التعليم والمسؤول عن مكتب التنسيق على بدء أعمال تسجيل المرحلة الثانية اليوم الخميس الموافق 18 أغسطس لعام 2022 وفقاً لضوابط حد ادني وطرق تسجيل على تلك المرحلة الآن نستعرضها ونوافيكم بها من خلال موقعكم الاخباري ثقفني نيوز

تفاصيل تنسيق المرحلة الثانية 2022

تفاصيل تنسيق المرحلة الثانية 2022 أشار حولها معالي السيد عطا فى مداخلة هاتفية، حيث أعلن معاليه على ان إمكانية التسجيل على تنسيق المرحلة الثانية سيعقد لمدة 5 ايام من الان، حيث من المخطط على ان ينتهي مهام التسجيل على تلك المرحلة فى صباح يوم الاثنين الموافق اليوم الثاني والعشرون من اغسطس، على ان ياكد معاليه على ان التسجيل على تلك المرحلة سيكون بحد أدني وصل الى 60% بالنسبة للشعبة العلمية وبحد ادني وصل الى 58% على ان يأكد معاليه على ان التسجيل سيكون متاحا على تنسيق المرحلة الثانية لأجل استقبال نحو 270 ألف طالب مؤكدا معاليه فى نهاية تصريحاته على التسجيل سيكون مجاناً فى جميع انحاء الجمهورية، لذا سنتابع و نستعرض مع حضراتكم بالتفصيل طرق وخطوات التسجيل على تلك المرحلة اون لاين

خطوات التسجيل على تنسيق المرحلة الثانية

نعرض نستعرض مع حضراتكم الان خطوات وطرق التسجيل على تنسيق المرحلة الثانية بالنسبة لطلاب شعبة ادبية وعلمية على موقع التنسيق الرسمي بالاسم الرباعي ورقم الجلوس فى جميع المحافظات المصرية على النحو التالي:-

فتح موقع التنسيق الرسمي من بوابة الحكومة المصرية

اختيار ايقونة تسجيل رغبات تنسيق المرحلة الثانية

ابدء فى ادخال اسمك الرباعي فى الايقونة المخصصة لها

ابدء فى تسجيل رقم الهوية الخاصة بك فى الايقونة المخصصة لها

ابدء فى تسجيل رغباتك فى الايقونة المخصصة لها وفى النهاية انقر على ايقونة تسجيل

وسيبدا موقع التنسيق على استقبال رغباتك للبدء على مراجعتها وتحديد حال تطابق الحد الادني على الكليات التي قدمت عليها متطابق من مجموعك من عدمه لتأكد وزارة التعليم العالي على ان نتيجة تنسيق المرحلة الثانية سيتم الكشف عنها اون لاين مباشرة بعد غلق ابواب التسجيل