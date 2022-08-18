نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منافس الايفون بقوة سعر و مواصفات Samsung Galaxy S23 Ultra في جميع الدول العربية في المقال التالي
عمر شويل - جدة Samsung Galaxy S23 Ultra في الفتره الماضية تم الاعلان من قبل شركه سامسونج عن مجموعة من الهواتف التي سوف يتم اطلاقها في الفترة القادمة، وهما طرازين جديدين من الهواتف جالاكسي زد كولد أربعة حيث انه اسرعت الشركه في انتاج هذه الهواتف الذكيه لكي يتم اطلاق هاتف Samsung Galaxy S23 Ultra الذي يعتبر من الهواتف الاكثر تطورا والأكثر جمالا في هذه الفترة لذلك سوف نوضح لكم أبرز مواصفات هذا الهاتف.
منافس الايفون بقوة سعر و مواصفات Samsung Galaxy S23 Ultra في جميع الدول العربية
مواصفات وسعر هاتف Samsung Galaxy S23 Ultra
وعلى حسب التسريبات التي تم الإعلان عنها في هذه الفترة فإنه يكون هذا الهاتف من افضل اصدارات الشركة، وهذا يرجع إلى تحسينات وترقيات التي تم تزويد بها هذا الهاتف، لينافس الكثير من الهواتف في هذا الجيل منها الاندرويد والايفون لذلك سوف نعرض لكم أبرز مواصفات هذا الهاتف حيث ان الكاميرا الامامية تاتي بدقه حوالي 40 ميجا بيكسل كما أن هذا الهاتف يدعم القلم الالكتروني ويوجد منه الكثير من الالوان المختلفة منها الاصفر والابيض والاسود.
سعر الهاتف
وعلى حسب التسريبات المعلنه في الفتره الاخيرة فإنه سوف يتم بيع هذا الهاتف 26 الف جنيه مصري.
مواصفات هاتف Samsung Galaxy S23 Ultra
- حيث أن هذا الهاتف يتوفر به شاشه عملاقه بحجم يصل الى 6.8 وهذا من نوع Dynamic AMOLED.
كما أنه بالإضافة الة ذلك فإن الهاتف يوجد.به شاشة تكون بجودة QHD+ بكثافة 500 بكسل لكل بوصة.
كما أنه وصلت دقة الشاشة الى حوالي 1440×3080 بيكسل.
ومن أبرز مواصفات هذا الهاتف أنه يتميز بوجود إطار معدني وخلفيه متميزه من الزجاج.
وربما يقدر بعض أن سعر هذا الهاتف اعلى من المتوقع ولكن المواصفات الموجوده به تمنحه التميز الكامل حيث أنه يدعم الهاتف S23 Ultra ميكرفون ثانوي مانع للضوضاء.
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