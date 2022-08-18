نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منافس الايفون بقوة سعر و مواصفات Samsung Galaxy S23 Ultra في جميع الدول العربية في المقال التالي

عمر شويل - جدة Samsung Galaxy S23 Ultra في الفتره الماضية تم الاعلان من قبل شركه سامسونج عن مجموعة من الهواتف التي سوف يتم اطلاقها في الفترة القادمة، وهما طرازين جديدين من الهواتف جالاكسي زد كولد أربعة حيث انه اسرعت الشركه في انتاج هذه الهواتف الذكيه لكي يتم اطلاق هاتف Samsung Galaxy S23 Ultra الذي يعتبر من الهواتف الاكثر تطورا والأكثر جمالا في هذه الفترة لذلك سوف نوضح لكم أبرز مواصفات هذا الهاتف.

منافس الايفون بقوة سعر و مواصفات Samsung Galaxy S23 Ultra في جميع الدول العربية

مواصفات وسعر هاتف Samsung Galaxy S23 Ultra

وعلى حسب التسريبات التي تم الإعلان عنها في هذه الفترة فإنه يكون هذا الهاتف من افضل اصدارات الشركة، وهذا يرجع إلى تحسينات وترقيات التي تم تزويد بها هذا الهاتف، لينافس الكثير من الهواتف في هذا الجيل منها الاندرويد والايفون لذلك سوف نعرض لكم أبرز مواصفات هذا الهاتف حيث ان الكاميرا الامامية تاتي بدقه حوالي 40 ميجا بيكسل كما أن هذا الهاتف يدعم القلم الالكتروني ويوجد منه الكثير من الالوان المختلفة منها الاصفر والابيض والاسود.

سعر الهاتف

وعلى حسب التسريبات المعلنه في الفتره الاخيرة فإنه سوف يتم بيع هذا الهاتف 26 الف جنيه مصري.

مواصفات هاتف Samsung Galaxy S23 Ultra