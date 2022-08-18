نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل ورسميًا.. وزير التعليم يقرر تأجيل الدراسة لتكون 1 أكتوبر بداية العام الدراسي الجديد و18 سبتمبر للمدارس الدولية في المقال التالي

عمر شويل - جدة لكي تقوم وزارة التربية والتعليم بتوحيد مواعيد بدء العام الدراسي 2022/2023 لجميع أنواع المدارس، لصالح وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتعليم الأزهر، حيث تقرر أن يكون موعد بدء المدرسة الرسمية هو العام الدراسي 2022/2023 للمدارس الرسمية واللغات يوم السبت 1 أكتوبر 2022، وفقًا لوزير التربية والتعليم والتعليم الفني، رضا حجازي، كما قرر الوزير أيضًا أن يكون يوم الأحد 18 سبتمبر 2022 هو تاريخ بدء المدارس التي تدرس منهجًا ذا طبيعة خاصة (دولية).

إعادة امتحانات الثانوية العامة لعام 2022

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، الأربعاء، معلومات حول قرار إعادة جدولة استخدام الجولة الثانية من شهادات القبول للمدارس لعام 2021/2022 لتوزيعها على بعض المواقع وصفحات مواقع التواصل الاجتماعي، هذا وقد قام المركز الإعلامي بالاتصال بوزارة التعليم والتعليم التكنولوجي التي تنفي هذا الخبر وتؤكد أن التغيير في الجدول الزمني لاستخدام شهادة القبول للجولة الثانية من العام الدراسي 2021/2022 غير صحيح وأن القرار جاء فيه هذه القضية، وستقام امتحانات السنة الثالثة لمدارس التعليم العام ابتداء من 20 أغسطس (السبت) لطلبة مؤسسات تعليم العلوم العامة حسب الجدول الزمني الذي أعلنته وزارة التعليم والثقافة والرياضة والعلوم والتكنولوجيا، وحث الطلاب وأولياء الأمور على عدم الانجرار إلى هذه الأخبار الكاذبة، باستخدام المعلومات التي تم الحصول عليها من مصادر رسمية، سينتهي يوم الثلاثاء 30 من نفس الشهر دون تغيير.

شكوى طلبة الثانوية العامة لعام 2022

في هذا الصدد، تم فتح نافذة شكوى لطلاب الثانوية العامة 2021/2022 من 8 إلى 18 أغسطس على الرابط “tazalom.emis.gov.eg”، وستتم عملية تقديم الطلب وتحديد المواد والتواريخ التي سيتم عرضها إلكترونيًا وسيتم فرض رسوم قدرها 300 جنيه على الطلاب المتأثرين بالنتائج لكل موضوع، عند تقديمه ببطاقة الهوية الوطنية والوالد / الوصي، يشاهد الطالب صورة ورقة بابل وكراسة الإجابة، ويرى شكل الإجابة، ويكتب ملاحظة ويوقع عليها بنفسه، ويتم تحصيل الرسوم إلكترونيًا ويتم تدوين الدرجات وفقًا لتوزيع درجات أوراق الإجابة، حيث يقوم الطلاب بتسجيل الدرجات في مساحات مخصصة في دفتر التقديرات ومع ذلك، فقط إذا تمت الموافقة على نقاط الترقية من قبل وزير التعليم أو نائب المشرف على التعليم، والنظر في تنظيم عمل مجلس الإدارة ولجنة مراقبة النظام.