العالم اليوم - مصر.. حبس سائق سيارة نقل اصطدم بموكب وزير المحليات الجديد

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 18 أغسطس 2022 07:18 مساءً - تسبب قائد سيارة نقل ثقيل في إصابة وزير التنمية المحلية الجديد بمصر اللواء هشام آمنة و6 من طاقم موكبه، بكدمات وسحجات، بعدما قطع السائق طريق الموكب محاولا الانتقال إلى الجانب الآخر من طريق العلمين بمحافظة مرسى مطروح، فيما قررت النيابة العامة حبسه 4 أيام واتهمته بالرعونة والإهمال وعدم الاحتراز.

وكان اللواء آمنة، الذي تولى منصبه الأحد في طريقه من القاهرة إلى مدينة العلمين، حين قطع سائق النقل طريق الموكب قرب وادي النطرون، مما تسبب في اصطدام وانقلاب بعض سيارات الموكب.

وكشف وكيل وزارة الصحة بمرسى مطروح الدكتور أحمد البلتاجي، لموقع "دوت الخليج"، أنه تم نقل الوزير و6 من أفراد طاقمه إلى مستشفى العلمين النموذجي لإسعافهم وتبين أن الإصابات تراوحت بين سحجات وكدمات.

وقال البلتاجي إن الوزير وأفراد طاقمه غادروا المستشفى بعد تلقيهم الإسعافات اللازمة وإجراء الفحوصات والاطمئنان لعدم وجود ثمة إصابات خطيرة بأي منهم.

فيما كشفت النيابة العامة المصرية أنها تلقت إخطارًا من الشرطة بوقوع حادث تصادُمٍ بين موكب الوزير وسيارة نقل ثقيل، فانتقلت لسؤال المصابين بالمستشفى، وعاينت موقع الحادث للوقوف على آثاره وسؤال شهود الواقعة.

وكشفت معاينة النيابة عن وقوع الحادث نتيجة محاولةِ قائد السيارة النقل الانتقال إلى الجانب الآخر من الطريق متجاوزًا الحاجز الخرساني الفاصل بين الاتجاهين، فاصطدمت سيارات موكب الوزير بسيارة النقل، وأكد مرافقو الوزير وكذلك تحريات الشرطة وقوعَ الحادث بهذه الطريقة.

وألقت الشرطة القبض على قائد السيارة النقل واستجوبته النيابة العامة فيما هو منسوب إليه من تسبُّبه بإهماله ورعونته وعدم احترازه بإصابة وزير التنمية المحلية و6من أفراد موكبه، وقيادتِه المركبة دون رخصة قيادة، فاعترف المتهم بمحاولتهِ تجاوز الحاجز الخرساني، مِمّا نتج عنهُ وقوع الحادث.

وأمرت النيابة العامة بحبس السائق احتياطيا على ذمة التحقيق، وعرضه على مصلحة الطب الشرعي لأخذ عينة منه لبيان مدى تعاطيه أي مواد مخدِّرة.