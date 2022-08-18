أوائل المملكة في التوجيهي (أسماء)

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الخميس 18 أغسطس 2022 07:05 مساءً - دوت الخليج :- أعلن وزير التربية والتعليم الدكتور وجيه عويس، أسماء أوائل الثانوية العامة للدورة الحالية 2022. وبلغت نسبة النجاح العامة في امتحان الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي، بلغت 63.1%. وتالياً أسماء الأوائل: أوائل الطلبة في الفرع العلمي لين المومني 99.9% رامز النمري 99.87% ليلى علان 99.85% أنور بلعاوي 99.7% راما فادي العموري 99.70% رحمة حسن أبو القون 99.70% عمر توفيق أنور 99.70% سارة اياد زامل 99.65% عمر فاخر العكور 99.65% فرح أسامة عليان 99.65% لانا عبدالرحيم العبد 99.65% الفرع الأدبي لين علاء احمد حسين / 99.7% راية رائد عليان / 99.5% زينة عصام شنق 99.25% ايمان علوان العلاونة 99.1% لمى عاصم حمد 98.95% انوار محمد القضاة 98.95% ميس محمد حمدان 98.95% دانيا محمد عبيدات 98،85% لمى عماد علان 98،85% دانيا ابراهيم الدميري 98،8% الفرع الشرعي رسمية إبراهيم العواودة 94،55% عز الدين خيري 91% اسلام عايد أبو عادي 90،45% الفرع الصناعي محمد معاذ الخطيب 98،1% المقداد حسن جابر محمد 97،5% زيد محمد حجازي 97،1 % الفرع الزراعي اسماء ابو العروب 98،15% ديمة مهند الروابدة 96،15 % شيماء عودة النعامي 95،9% الفرع الفندقي والسياحي محمد عامر يعقوب 98،45% زينب فواز ابو نصار 98،1% جوانا سهيل عياش 98،07 % فرع الاقتصاد المنزلي فرح جبريل نشوان 99،1% رنا محمد غنيم 98،35% ياسمين محمد حمدان 98،25%

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