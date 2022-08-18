نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط تقديم مكافحة المخدرات 1444 رجال وظائف المديرية العامة لمكافحة المخدرات هنا الشروط وموعد التسجيل عبر أبشر jobs.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط تقديم مكافحة المخدرات 1444 أصبح من أهم الروابط التي يتم البحث عنها الآن من خلال موقع أبشر للتوظيف مكافحة المخدرات، فقد أعلنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات فتح باب القبول والتسجيل في الوظائف العسكرية رجال، وذلك على رتبة (وكيل رقيب، عريف، جندي أول، جندي)، للتعيين في مختلف مناطق المملكة وفق الشروط والضوابط الموضوعة والتي سوف نوضحها في هذا المقال، لذلك يجب على من يرغب في التسجيل في وظائف مكافحة المخدرات رجال 1444 تجهيز جميع المستندات اللازمة والتسجيل في الموعد المحدد، مع ضرورة إدخال البيانات في استمارة التسجيل الإلكترونية عبر منصة أبشر بطريقة صحيحة ودون أخطاء، وسوف نتناول في هذا المقال وعبر موقع ثقفني المتميز رابط التسجيل في المديرية العامة لمكافحة المخدرات، وطريقة التسجيل والشروط المطلوبة وكذلك متى يفتح تقديم مكافحة المخدرات.

رابط تقديم مكافحة المخدرات 1444 رجال

أعلنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات ممثلة في الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية. عن موعد ورابط تقديم المديرية العامة لمكافحة المخدرات. وقد وضعت المديرية بعض الشروط التي يجب توافرها فيمن يرغب في التسجيل. لذلك سوف نوضح لكم ما هي شروط وظائف مكافحة المخدرات ومتى يبدأ التسجيل في هذه الوظائف العسكرية.

شروط وظائف المديرية العامة لمكافحة المخدرات رجال

يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية ويستثنى من هذا الشرط من نشأ مع والده في الخارج أثناء خدمته للمملكة. حسن السير والسلوك وغير محكوم عليه في أي قضايا مخلة بالشرف والأمانة. ألا يكون المتقدم قد سبق له التعيين في أي وظيفة خاضعة للنظام العسكري أو أنهيت خدماته من أحد الكليات أو المراكز أو المعاهد العسكرية. ألا يكون موظف في أي جهة حكومية. ألا يكون متزوج من غير سعودية وأن يجتاز كافة إجراءات القبول. أن يتناسب الطول مع الوزن طبقاً للائحة الطبية. توفر المؤهل العلمي المطلوب للوظائف المعلن عنها.

متى يفتح تقديم مكافحة المخدرات

يبدأ التقديم يوم السبت بتاريخ 22\01\1444 الموافق 20\08\2022. وينتهي يوم الخميس بتاريخ 27\01\1444 الموافق 25\08\2022.

أبشر للتوظيف مكافحة المخدرات

يتم التسجيل في وظائف المديرية العامة لمكافحة المخدرات إلكترونياً من خلال الدخول على رابط أبشر للتوظيف مكافحة المخدرات. وتسجيل جميع البيانات المطلوبة والنقر على أيقونة الوظائف المتاحة. ثم بعد ذلك تعبئة البيانات وملئ استمارة التسجيل الإلكترونية والنقر على “تقديم الطلب”.