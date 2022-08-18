نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عااجل الان تنسيق المرحلة الثانية 2022 بالحد الأدني للقبول فى كلية الآداب والحقوق والتجارة على موقع التنسيق الرسمي في المقال التالي

عمر شويل - جدة تنسيق المرحلة الثانية 2022 بالحد الأدني للقبول فى كلية الآداب والحقوق والتجارة على موقع التنسيق الآن ننقله ونوافيكم بها حيث بدأت وزارة التعليم العالي اليوم على فتح ابواب تسجيل رغبات تنسيق المرحلة الثانية وذلك بشكل الكتروني على شكل سيعمل على استقبال نحو 270 ألف طالب وطالبة فى تلك المرحلة على شكل نوافيكم به و نتابع مع حضراتكم من خلال موقعكم الاخباري ثقفني نيوز

تنسيق المرحلة الثانية 2022

أعلن معالي الدكتور محمد أيمن عاشور معالي وزير التعليم العالي على ان وزارة التربية والتعليم العالي ستعمل على فتح أبواب موقع التنسيق وذلك فى ظل هناك أماكن كثيرة ستكون شاغرة أمام الطلاب الناجحين فى الشعبة الأدبية والعلمية من شهادة اتمام الثانوية العامة، حيث قد اكد معالي الدكتور محمد أيمن عاشور على ان هناك اماكن فى تلك المرحلة على مستوى كلية الطب البيطري والتمريض والسنن والآداب والحقوق وغيرها من الكليات والمعاهد المصرية، على ان يؤكد معالي فى نهاية تصريحاته على ان المرحلة الثانية تستقبل 270 ألف طالب وطالبة حتى يوم الاثنين المقبل على موقع التنسيق على شكل نستعرض ننقله مع حضراتكم الان من خلال موقعكم الاخباري ثقفني نيوز الاخباري

خطوات تسجيل رغبات تنسيق المرحلة الثانية

نتابع ونوافيكم الان عبر موقعكم الاخباري ثقفني نيوز طرق وخطوات تسجيل رغبات تنسيق المرحلة الثانية الذي قد تم افتتاح ابوابه على موقع التنسيق الرسمي حتي يوم الاثنين المقبل الموافق 22 اغسطس على الشكل التالي:-

فتح موقع التنسيق الرسمي من بوابة الحكومة المصرية

اختيار ايقونة تسجيل رغبات تنسيق المرحلة الثانية

ابدء فى ادخال اسمك الرباعي فى الايقونة المخصصة لها

ابدء فى تسجيل رقم الهوية الخاصة بك فى الايقونة المخصصة لها

ابدء فى تسجيل رغباتك فى الايقونة المخصصة لها وفى النهاية انقر على ايقونة تسجيل

هذا ومع العلم على ان التسجيل على تنسيق المرحلة الثاني سيكون يمتد حتى يوم الاثنين القادم الذي يوافق ميلادياً اليوم الثاني والعشرون من اغسطس

هذا وسوف يتم استقبال رغباتك ومراجعتها استعداداً حتى يتم ترشيح اليك الكليات التي تتناسب مع مجموعك فى تنسيق المرحلة الثانية