نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاااجل بالدرجات تنسيق الجامعات المرحلة الثانية 2022 كل الكليات والمعاهد المصرية على موقع tansik.digital.gov.eg في المقال التالي

عمر شويل - جدة عاااجل بالدرجات تنسيق الجامعات المرحلة الثانية 2022 كل الكليات والمعاهد المصرية الان نستعرضه ونوافيكم به بعدما أعلنت وزارة التعليم العالي رسمياً مع إعلان ظهور نتائج تنسيق المرحلة الأولى على بدء العمل على تسجيل رغبات الطلاب فى تنسيق المرحلة الثانية رسمياً اعتباراً من صباح اليوم الخميس الموافق ميلادياً الثامن عشر من أغسطس على شكل نستعرضه وننقله الآن أمام حضراتكم عبر موقعكم الاخباري ثقفني نيوز

درجات تنسيق الجامعات المرحلة الثانية 2022

دعت وزارة التعليم العالي في مؤتمر صحفياً على بدء عمليات تسجيل رغبات تنسيق المرحلة الثانية وذلك للقبول فى كل الكليات والمعاهد الحكومية التي جاءت شاغرة أمام جميع الطلاب والطالبات، حيث أشارت وزارة التعليم العالي على بدء العمل على استقبال رغبات الطلاب على تنسيق ثاني مرحلة من مراحل التنسيق وذلك أمام طلاب الشعبة الادبية وكذلك العلمية بداية من اليوم الخميس 18 اغسطس، على ان يتم التأكيد على ان موقع التنسيق الرسمي هو الموقع الاول الذي سيعمل من خلالها على استقبال رغبات الطلاب على ثاني مراحل التنسيق على ان تتزايد الى حد كبير عمليات البحث على جوجل وراء استعراض خطوات التسجيل الصحيحة على تنسيق ثاني مرحلة على شكل نستعرض ننقله الان امام حضراتكم على الشكل التالي

خطوات تسجيل رغبات تنسيق الجامعات المرحلة الثانية

يبدأ موقع التنسيق الرسمي على استقبال رغبات الطلاب على تنسيق المرحلة الثانية اليوم بحد أدنى وصل إلى 58% بالنسبة لطلاب شعبة أدبي وحد ادني وصل الى 60% بالنسبة لطلاب شعبة علمي على ان تأتي خطوات التسجيل على تلك المرحلة على الشكل التالي:-