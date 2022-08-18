نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تسجيل الرغبات 2022 المرحلة الثانية tansik.digital.gov.eg مؤشرات تنسيق المرحلة الثانية موقع تنسيق الحكومة المصرية في المقال التالي

عمر شويل - جدة يهتم طلاب المرحلة الثانوية عام 2022 بتوقيت تنسيق المرحلة الثانية بالإضافة إلى فتح التسجيل على موقع التنسيق الإلكتروني، إما هذا الأسبوع أو بداية الأسبوع التالي بعد انتهاء المرحلة الأولى تقريبًا تم إغلاق باب التقديم ومن المقرر أن يبدأ التحضير لجمع الطلبات والرغبات للمرحلة الثانية في جميع محافظات مصر حيث أنه الآن هناك الكثير من البحث عن رابط تسجيل الرغبات 2022 المرحلة الثانية، ينشر موقعنا الآن رابط موقع التنسيق الإلكتروني لتسجيل طلبات الطلاب الذين لم يشاركوا في تنسيق المرحلة الأولى لذلك تابع معنا.

تسجيل الرغبات 2022 المرحلة الثانية

تسجيل الرغبات 2022 المرحلة الثانية سوف نقدم لكم رابط موقع التنسيق الرسمي للعام الدراسي الجديد 2022-2023 وهو الموقع المتاح رسمياً والذي من خلاله يمكن لطلاب تنسيق المرحلة الثانية 2022 تسجيل رغباتهم، حطي يعد رابط تسجيل الرغبات 2022 المرحلة الثانية هو مهم جداً لاستكمال الطلب في الكليات قبل إغلاق باب التقديم للمرحلة الثانية ويمكنك الدخول إليه من خلال هذا الرابط.

• أولا يقوم الطالب بالدخول على الموقع الرسمي للتنسيق.

• يقوم الطالب بعد ذلك بإدخال البيانات المطلوبة منه مثل الاسم رباعي ورقم الجلوس الخاص به والرقم القومي.

• يقوم الطالب بالتأكد من كافة البيانات التي قام بإدخالها بطريقة صحيحة ومراجعتها.

• ثم يقوم بالضغط على كلمة تسجيل، وبالتأكيد يمكنه تعديل هذه الرغبات في أي وقت خلال مرحلة التسجيل الثانية

تنسيق المرحلة الثانية في مصر 2022

من المقرر أن يغلق موقع التنسيق الإلكتروني غدا الثلاثاء في تمام الساعة السابعة مساء وهذا للطالبات والطلاب اللذين لم يسجلوا في المرحلة الأولى، وسيبدأ المكتب التنسيقي بعد ذلك في فرز طلبات الطلاب تحسباً لإعلان النتائج في مؤتمر صحفي يحضره الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي وهو يعلن عن المرحلة الأولى والجدول الزمني والحد الأدنى لمتطلبات الموافقة في المرحلة الثانية تنسيق عام 2022.

من أجل تأمين مستقبل الطلاب الذين لم ينسقوا إلكترونيًا حتى الآن الدكتور محمد أيمن عاشور الوزير للتعليم العالي والبحث العلمي قرر تمديد فترة التقديم للتنسيق الإلكتروني للجامعات والمعاهد الحكومية ليوم آخر بحيث تنتهي المرحلة الأولى في تمام الساعة السابعة مساءً وهو يوم الثلاثاء 16 أغسطس.

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