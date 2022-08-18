نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مجموع 60 و70 و 82 و85 % علمي علوم ورياضة يدخل كلية ايه؟ موقع التنسيق الثانوية العامة 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة تلقى أكثر من 23 ألف طالب في الثانوية العامة 2022 شعبة علمى علوم على مجموع بين 85% و90%، بانتظار توزيعهم من مكتب التنسيق على الكليات،وأصبح أمام الطلاب فرصة للإلتحاق بالعديد من الكليات مثل كلية الإعلام وكلية الزراعة وكلية التربية والتجارة والهندسة والآداب،ومن المتوقع أن يكون تنسيق هذا العام لطلاب الثانوية دون تغيير إلى حد كبير عن العام الماضي، مع احتمال حدوث زيادة صغيرة جدًا في النسبة المئوية، وسوف نوضح لكم قائمة الكليات التى تقبل مجموع 85% و90%.

الكليات التي تقبل من 85% إلى 90% علمى علوم

الطريقة الأولى: هي استخدام مؤشرات التنسيق الأقرب إلى النتيجة الرسمية بالنظر إلى نتيجة الثانوية للعام الدراسي 2020-2021،يمكننا أن نرى أن الحاصلين على مجموع بين 85٪ وأقل من 90٪. في العام الماضي كانت حوالي 6.86٪ لجميع الشعب، ولكن هذا العام كانت 10.3٪ للشعبة العلمية فقط،لذلك من المتوقع أن يزداد تنسيق الكليات بحوالي 1٪. ويمكن لمن حصل على 86٪ الالتحاق بكلية علوم الحاسبات والمعلومات (85٪)، العلوم (85٪)، الطب البيطري (87.5٪)، الصيدلة (89.5٪).

الطريقة الثانية: هي ترتيبهم على مستوى الجمهورية فكلية الصيدلة من 11.5 ألف إلى 20.5 ألف كلية العلاج الطبيعي من 20.5 ألف إلى 21.5 ألف وكلية الطب البيطري من 21.5 ألف إلى 21.5 ألف.

الكليات المتاحة لشعبة علمي وأدبي

نرفق اليكم الان لجميع طلاب الثانوية العامة الجامعات المتاحة في تنسيق المرحلة الثانية علمي علوم َرياضة وادبي.

الطب البيطري

التمريض

العلوم

الزراعة

الجامعات التكنولوجية

الحاسبات والمعلومات

الذكاء الاصطناعي

الاقتصاد والعلوم السياسية.

الإعلام

الإعلام الألسن

الحاسبات والمعلومات

كليات الذكاء الاصطناعي

التخطيط العمراني

فنون جميلة

تربية

حقوق انتظام

حقوق انتساب

سياحة وفنادق

خدمة اجتماعية.

آداب انتظام

آداب انتساب

الأوراق المطلوبة للتقديم في الجامعات الحكومية ٢٠٢٢

إليكم الأوراق المطلوبة للإلتحاق بالجامعات الحكومية 2022 وهي مايلي:

● صورة الأصل من شهادة الثانوية وخمس صور من الشهادة.

● صورة الأصل من بطاقة الترشيح على أن تكون مطبوعة من الموقع الرسمي الخاص بالتنسيق وأيضاً خمس صور من بطاقة الترشيح.

● شهادة ميلاد الطالب وأن تكون مميكنة وسارية وخمس صور من الشهادة.

● إستمارة الكشف الطبي وأن تكون مختومة من قبل الإدارة الطبية الخاص بالجامعة وثلاث صور من الإستمارة.

● ثلاث صور من البطاقة الشخصية الخاصة بالطالب.

● عدد ٨ صور شخصية أن تكون ٤×٦.

● بالنسبة للذكور يجب إحضار إستمارة ٢ أو ٦ أو ٧ جند.

● عند الرغبة في الإلتحاق بقسم معين يجب إحضار الإستمارة الشخصية في المقابلة، وتكون من الكلية.

● إحضار إستمارة خاصة بالبيانات الطلاب الجدد للتعارف وتكون من الكلية.

● صورة من إيصال الكشف الطبي.

● يتم دفع المصروفات الدراسية الخاصة بكل كلية وذلك قبل تسليم الملف.

● عقب قبول أوراق الطالب المطلوبة يكون الطالب مقيد بالكلية ويجب إتباع اللوائح الدراسية.

كليات تقبل من 85% علمي علوم ورياضة

• زراعة دمياط رياضة 348.5

• تربية عين شمس رياضة 348.5

• تجارة عين شمس 348.0

• أكاديمية أخبار اليوم شعبة هندسية 6 أكتوبر 348.0

• العالي للهندسة والتكنولوجيا التجمع الخامس348.0

• تربية (تعليم ابتدائي) الفيوم 348.0

• تربية (تعليم ابتدائي) بنها 348.0

• معهد النيل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة 347.5

• تربية بور سعيد رياضة 347.0

• زراعة طنطا 347.0

• المعهد العالي للهندسة بمدينة 15 مايو 346.5

• السلام العالي للهندسة والتكنولوجيا بمدينة السلام 346.5

• تربية الفيوم رياضة 346.0

• تجارة بنها 346.0

• تربية طفولة مبكرة مدينة السادات 346.0

• تربية نوعية المنيا 346.0

• معهد القناة العالى للهندسة بالسويس 345.5

• تربية الإسكندرية رياضة 345.5

• تجارة السويس 345.5

• تجارة العريش 345.0

• سياحة وفنادق الإسكندرية 332.0

• تربية طفولة مبكرة دمنهور 332.0

• آداب القاهرة 332.0

• معهد فني صحى رياضه بور سعيد 332.0

• معهد عالي تكنولوجيا 10 رمضان شعبة علوم الحاسب بمصروفات علوم 332.0

• معهد النيل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة 331.5

• تكنولوجيا وتنمية الزقازيق علوم مالية و إدارية 331.5

• معهد فني صحى رياضه اسماعيلية 331.0

• علوم جنوب الوادي رياضة 331.0

• علوم بنها رياضة 330.5

• تجارة انتساب موجه القاهرة 330.5

• تربية (تعليم ابتدائي) بنها 330.0

• علوم بنات عين شمس رياضة 330.0

• دار العلوم القاهرة 330.0

• تربية طفولة مبكرة بني سويف 330.0

• فنون جميلة (عمارة) المنصورة 330.0

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