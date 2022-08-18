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عمر شويل - جدة رابط نتائج التوجيهي الأردن 2022 وخطوات الاستعلام عن النتيجة، التي يترقبها الملايين من كل مدن ومحافظات المملكة الهاشمية الأردنية، والتي تبدأ في الظهور في خلال أيام فليلة من شهر أغسطس 2022، لذا نوضح إليكم عبر موقعكم ثقفني كيفية الاستعلام عن نتائج المرحلة الثانوية الأردنية 2022، فيما علنت وزارة التربية الأردنية عبر موقعها الإلكتروني أمس عن عقد مؤتمر صحفي اليوم الإثنين 15 أغسطس يترأسه وزير العليم الدكتور محمد خير أبو قديس ويتم نقل المؤتمر الصحفي على العديد من القنوات الفضائية، يتم الإعلان في المؤتمر عن أسماء الأوائل ونسب النجاح لهذا العام الدراسي.

رابط نتائج التوجيهي الأردن 2022

تبدأ في الساعات الأولى من صباح يوم الثامن عشر من شهر أغسطس 2022، تزايد معدل البحث على موقع نتائج التوجيهي بالأردن بعد الإعلان الرسمي من قبل وزارة التربية والتعليم بالأردن عن رفع النتائج الاثنين الثامن عشر من أغسطس 2022، الجدير بالذكر أن المؤشرات الأولية المتوقعة للنتيجة النهائية تنبأ بارتفاع ملحوظ في نتائج الطلاب والطالبات، الأمر الذي يسعد الملايين من الأسر والأهالي، خاصة بعد انتهاء العام الدراسي الذي كان مختلف عن الأعوام السابقة بسبب تفشي ظاهرة فيروس كورونا المستجد بالبلاد، لهذا يتمكن كل طالب أو طالبه من الدخول على رابط النتيجة والتعرف على النتيجة في عدة خطوات بسيطة وسهلة جدا.

حيث تعد نتيجة شهادة الثانوية العامة الأهم ما بين كافة النتائج الأخري التي يتم رفعها على موقع وزارة التربية والتعليم الأردني، نظراً لأنها تؤهل الطلبة والطالبات الي التعليم الجامعي.

خطوات الاستعلام عن نتائج توجيهي الأردن

يتمكن طلاب وطالبات المرحلة الثانوية الآن الاستعلام عن نتائج المرحلة الثانوية الأردنية بعد أن تم رفعها على موقع النتائج منذ لحظات قلية عقب انتهاء المؤتمر الصحفي الذي قادة وزير التعليم الأردني، حيث يتطلب من الطالب أو الطالبة أو ولي الأمر إتباع بعض الخطوات البسيطة للاستعلام عن النتيجة كالآتي:

الدخول على رابط الثانوية الأردنية التوجيهي .

. الضغط على نتيجة الثانوية التوجيهي.

تسجيل بيانات الطالب أو الطالبة.

كتابة رقم الجلوس.

تسجيل الرقم الظاهر أمامك بالصورة.

إنهاء خطوة انك لست روبوت.

الضغط على كلمة بحث.

تاريخ نتائج التوجيهي 2022 الاردن

بدأت تتزايد التساؤلات في الفترة الأخيرة عن موعد عرض نتائج الصف الثالث الثانوي العامة أو التوجيهي بالأردن والمبرم عرضها رسميا في منتصف شهر أغسطس اي في الثامن عشر من شهر أغسطس 2022، وفقا إلي المصادر الرسمية التي نوهت عن الموعد الجديد للنتائج بعد أن كان من المتوقع ظهوره في العشرين من شهر أغسطس 2022.

كشف موقع وزارة التربية والتعليم الأردني بيان موضح به توقيت تفعيل رابط نتائج الثانوية العامة 2022، جاء فيه أن ارتفاع نتائج الثانوية العامة في تمام الساعة العاشرة صباحا.

وصلنا إلي ختام شرح رابط نتائج التوجيهي الأردن 2022 وخطوات الاستعلام عن النتيجة.