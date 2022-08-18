نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “علمي وأدبي” كيفية التسجيل في تنسيق الثانوية العامة 2022 لطلاب المرحلة الثانية في المقال التالي

عمر شويل - جدة التسجيل في تنسيق المرحلة الثانية هو أكثر ما يشغل بال عدد كبير من طلاب الثانوية العامة بعدما تمكنوا من إنجاز اختبارات الشهادة الثانوية ولم يتمكنوا من التسجيل في المرحلة الأولى للتنسيق طبقا لدرجاتهم لذلك يبحثون عن التسجيل في ثاني المراحل الخاصة بالتنسيقات حيث ستبدأ بعد ساعات قليله من انتهاء المرحلة الأولى، لنتحدث عن أهم المعلومات حول طريقة التسجيل وأماكن تسجيل الرغبات فضلا عن نسب القبول في الجامعات سواء في الشعبة العلمية، الشعبة الأدبية، وذلك بعد أن انتهى تسجيل الرغبات الخاص بالمرحلة الأولى وتم الإعلان عن نتائج التنسيق الخاص بهم، وسوف يبدأ خلال تلك الساعات التسجيل للمرحلة الثانية والتي تحتوي على عدد كبير من الطلاب.

التسجيل في تنسيق الثانوية العامة 2022



ستبدأ المرحلة الثانية من التنسيق بعد أن تنتهي المرحلة الأولى بعدة ساعات على أن تكون نسبة القبول في التنسيق للقسم العلمي يبدأ من 365 درجة و89% مئوية على أن يكون عدد هؤلاء الطلاب حوالي 22475 ألف طالب وطالبة، وسيكون القسم الهندسي يبدأ من 341 درجة أو 83.18% ويبلغ عدد هؤلاء الطلبة حوالي 15230 طالب وطالبة، أما القسم الأدبي من 264 درجه وتعادل مئويا حوالي 64.50% أي حوالي 80 ألف طالب وطالبة، وبإمكان أي طالب وطالبة أن يقومون بالتسجيل من أي كمبيوتر شخصي أو من خلال معامل الحاسب الألي الموجودة داخل كافة الكليات في جميع محافظات مصر، كما أن يتوافر بداخل كل معمل مسؤول ويمكنه أن يساعد في التسجيل ولا يجب أن تنسى طباعة ورقة التسجيل.

خطوات تسجيل رغبات تنسيق المرحلة الثانية

ويجب على الطالب أو الطالبة أن يختارون المعهد أو الكلية التي يرغبون في الالتحاق بها من خلال قائمة التوزيع النطاق الجغرافي أو النطاق الإقليمي، كما يمكن للطالب أن ينتقل من نطاق إلى آخر بشرط أن يستوفي به جميع الشروط والتعليمات، كما يجب على الطالب أن يضع رغباته من خلال الضغط على تبويب التخصص الذي سيقوم بعرض الكليات التي تناسب مجموع الطالب، حيث حددت وزارة التربية والتعليم عن بعض الخطوات البسيطة التي تمكن الطالب من تسجيل رغباته في ثاني مراحل التنسيق على أن تكون كالتالي: