نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عااجل جداً حد ادني تنسيق المرحلة الثانية 2022 للقبول فى كل الكليات والمعاهد المصرية من موقع التنسيق tansik في المقال التالي

عمر شويل - جدة حد أدنى تنسيق المرحلة الثانية 2022 للقبول فى كل الكليات والمعاهد المصرية الان نستعرضه ونوافيكم به الآن حيث تبدا يوم الغد الخميس الموافق ميلادياً اليوم التاسع عشر من أغسطس عمليات تسجيل تنسيق المرحلة الثانية على مستوى الجمهورية، على ان نرصد وننقل امام حضراتكم الان من خلال موقعكم الاخباري ثقفني نيوز مجريات وتفاصيل حد ادني تلك المرحلة وكيفية التقديم على تلك المرحلة كذلك

حد أدنى تنسيق المرحلة الثانية 2022

تستعد وزارة التعليم العالي على استقبال طلبات نحو 269 ألف طالب وطالبة بحد أدنى تجاوز معدله 58% بالنسبة لطلاب شعبة أدبي و60 % بالنسبة لطلاب الشعبة الأدبية فى نسبة تقاربت لحد كبير مع نسبة تنسيق المرحلة الثانية العام الماضي، فى إعلان جاء فيه بعدما كشفت وزارة التعليم العالى نتيجة تنسيق المرحلة الأولي بعدما غلق باب التسجيل على تنسيق المرحلة الأولى مساء يوم الأمس الذي يوافق 16 أغسطس بعدما استقبلت وزارة التعليم العالي طلبات نحو 117 ألف طالب وطالبة على تلك المرحلة بحد ادني تجاوز ال 64% بالنسبة لطلاب شعبة ادبي و89% بالنسبة لطلاب شعبة علمي علوم، على ان تبدأ على الفور البحث يتزايد حول طريقة تسجيل المرحلة القادمة المقرر ان يفتتح أبواب التسجيل عليها صباح يوم الغد لمدة خمسة ايام على ان نتابع و نستعرض مع حضراتكم الان عبر الفقرة التالية طرق وخطوات التسجيل على تلك المرحلة

خطوات التسجيل على تنسيق المرحلة الثانية

سيبدأ عمليات التسجيل على تنسيق المرحلة الثانية بداية من صباح يوم الغد الخميس الموافق ميلادياً اليوم الثامن عشر من أغسطس حتى مساء يوم الاثنين المقبل الموافق الثاني والعشرون من اغسطس لتأتي خطوات التسجيل على تلك المرحلة على الشكل التالي:-

فتح موقع التنسيق الرسمي من بوابة الحكومة المصريةة

من بوابة الحكومة المصريةة اختيار ايقونة تسجيل رغبات تنسيق المرحلة الثانية

البدء فى تسجيل اسمك الرباعي فى الايقونة المخصصة لها

البدء فى تسجيل رقم الجلوس الخاص بك فى الايقونة المخصصة لها

حدد الشعبة ان كنت من طلاب شعبة ادبي ام علمي

ادخل رقم هويتك في الايقونة المخصص لها

سجل الرغبات التي ترغب بها وانقر فى النهاية على ايقونة تسجيل

الكليات المتاحه لتنسيق المرحلة الثانية

نرصد ونوافيكم الان الكليات المتاحة لتنسيق المرحلة الثانية من تنسيق قبول المعاهد والكليات المصرية على مستوي جميع الجامعات والمعاهد المصرية الذي جاء على نحو قبول الكليات التالية:-