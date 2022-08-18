نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بداية ونهاية اجازة اليوم الوطني 1444 في القطاعي الخاص والحكومي في المقال التالي

عمر شويل - جدة بداية اجازة اليوم الوطني 1444 من المقرر أن يبدأ يوم الأربعاء الموافق 21 سبتمبر 2022 م، اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية لعام 1444 هـ، وهذا هو التاريخ الذي يتزامن مع يوم الوحدة منذ أن توحدت المملكة العربية السعودية لأول مرة في عام 1932، لذا فإن العطلة هي الخميس والجمعة، تليها عطلتان عامتان (الجمعة والسبت)، تليها عطلة رسمية وفقًا لذلك 4 أيام متتالية من الأربعاء إلى السبت.

متى يبدأ اليوم الوطني في السعودية؟

بمناسبة احتفالات اليوم الوطني السعودي في مدارس المملكة العربية السعودية؛ تبدأ العطلة يوم الأربعاء الموافق 21 سبتمبر 2022 م، الموافق صفر 1444 هـ، الموافق 25 سبتمبر، وتمتد هذه العطلة إلى 24 سبتمبر 2022 وتستمر حتى يوم السبت الموافق 21 سبتمبر 2022 م 28 صفر 1444 هـ التقويم الميلادي ويتزامن مع التقويم الأكاديمي للمدرسة السعودية لعام 1444/2022 المعتمد من وزارة التربية والتعليم السعودية.

بداية اليوم الوطني بالمملكة

بمناسبة بدء الاحتفال باليوم الوطني في المملكة العربية السعودية يكون يوم الأربعاء 21 سبتمبر 2022 م، الموافق 25 صفر 1444 هـ، آخر يوم من أيام العيد هو السبت 28 صفر 1444 هـ، الموافق 24 سبتمبر 2022 م بالتقويم الميلادي وذلك حسب التقويم الأكاديمي للجامعة السعودية الذي تنشره وزارة التربية والتعليم، حيث تقرر بدء اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية 2022 للموظفين يوم الأربعاء الموافق 21 سبتمبر 2022، وتوفر الحكومة الملكية إجازة رسمية لموظفي القطاعين العام والخاص. تحدد الإجازات يومي الأربعاء والخميس، ويستأنف العمل كالمعتاد يوم الأحد 25 سبتمبر 2022 (الموافق 29 صفر 1444 هـ).

نهاية اليوم الوطني 1444

تم تحديد تاريخ انتهاء اليوم الوطني السعودي ليوم السبت 24 سبتمبر 2022 م لاستيعاب يوم 28 صفر 1444 هـ، يكون أول يوم عمل رسمي بعد العطلة الوطنية 92 لعام 1444 هـ الأحد 25 سبتمبر 2022 م، ويستحق الموظفون العاملون في المملكة العربية السعودية إجازة خاصة بمناسبة اليوم الوطني السعودي، ونص نظام إجازة العيد الوطني على أن يتم تحديد العطلة المخصصة لهذا العيد الوطني في اليوم الأول من برج الميزان وفقًا لتقويم أم القرى.