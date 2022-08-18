نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات وطريقة إصدار وثيقة العمل الحر في السعودية 1443 اونلاين في المقال التالي
عمر شويل - جدة طريقة إصدار وثيقة العمل الحر في السعودية وطريقة تجديد وثيقة العمل السعودي حيث قامت الحكومة في المملكة العربية السعودية بتوفير عدد من الخدمات مع وزارة الموارد والتنمية البشرية لجميع المواطنين ومنها تجديد وثيقة العمل السعودي 1444 وهي تعتبر من احد الخدمات المميزة فإن وثيقة العمل الحر هي وثيقة معتمدة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية التي تمنح الأشخاص التسجيل والتقديم في عدد من الأنشطة والخدمات المتنوعة وتوفر لهم فرصة ممارسة العمل بطريقة مستقلة وذلك من خلال النشاطات التي أقرتها الوزارة خلال البوابة الإلكترونية للعمل الحر والتي تضم عدد من المميزات المتعددة التي سوف نتعرف عليها خلال هذا المقال بالتفصيل من خلال موقع ثقفني.
طريقة إصدار وثيقة العمل الحر في السعودية 1443
يمكن لجميع المواطنين في السعودية أن يقوموا بتسجيل وثيقة العمل الحر الكترونيا بالخطوات التالية
- الضغط على الرابط الرسمي لمنصة العمل الحر
- ثم الضغط على تسجيل الدخول
- ثم يجب ملئ جميع البيانات المطلوبة
- ثم الضغط على تسديد الوثيقة
- يجب علي المتقدم اتباع كافة التعليمات المطلوبة وإدخال المعلومات بدقة وبطريقة صحيحة.
- ثم في النهاية الضغط على إصدار الوثيقة
كيفية إصدار وثيقة العمل الحر
هناك العديد من الشروط يجب أن تتوفر في جميع الراغبين للتسجيل في وثيقة العمل الحر والتي اقرتها الحكومة السعودية من خلال وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية وهي كالتالي
- أن يكون المتقدم من المواطنين السعوديين.
- يجب أن يكون المتقدم لديه حساب مفعل في منصة ابشر الالكترونية
- يجب ان يكون عمر الشخص أكثر من 18 عام
طريقة إلغاء وثيقة العمل في السعودية
توفر وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية خدمة الغاء وثيقة العمل الكترونيا لجميع الاشخاص من خلال الخطوات التالية
- الضغط على منصة العمل الحر الإلكتروني
- ثم تسجيل الدخول والضغط على إلغاء وثيقة العمل الحر من القائمة المنسدلة
- ثم يجب الضغط على كلمة تأكيد الطلب
- سوف يتم إلغاء الوثيقة
المهن في وثيقة العمل الحر
هناك عدد من المهن يمكن لجميع المواطنين التقديم لها في برنامج العمل الحر ويأتي منها ما يلي
- من خلال برمجة وتطوير الموقع
- ثم يجب ادخال البيانات وهندسة البرمجيات وتطوير تطبيقات الجوال ونظم المعلومات
- وايضا العلاقات العامة برمجيات الحاسب الالي والشبكات الحاسوبية السحابية والتنقيب واستخراج المعلومات وتصميم وتطوير الالعاب
- ذكاء الأعمال وصيانة الأجهزة الذكية والرسم التشكيلي وتصميم الطباعة والخط العربي
- السكرتارية وبرامج تخطيط الموارد والتحرير الصحفي والإعلام الرقمي
- تصميم الملابس وخياطتها المكياج السينمائي والتجميل
- المكياج والرسوم الصور والأفلام المتحركة
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