نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عااجل الان تنسيق الجامعات المرحلة الثانية 2022 المفتوح على موقع التنسيق بحد ادني 60% من وزارة التعليم العالي في المقال التالي

عمر شويل - جدة تنسيق الجامعات المرحلة الثانية 2022 المفتوح على موقع التنسيق الان ننقله ونستعرضه مع حضراتكم فى ظل البحث المرتفع الذي شهدنا صباح اليوم حول التسجيل على المرحلة الثانية من تلك المرحلة التي قد أشار عليها عليها معالي وزير التعليم العالي على ان تستوعب نحو 269 ألف طالب وطالبة على مستوى جميع المحافظات المصرية

تنسيق الجامعات المرحلة الثانية 2022

أكدت معالي الدكتور طارق شوقي على ان وزارة التعليم العالي ستعمل على استقبال نحو 269 ألف طالب وطالبة، على ان يؤكد معالي الوزير على ان تلك المرحلة من المخطط ان تستقبل الطلاب بحد أدنى بلغ إلى 60% بالنسبة لطلاب الشعبة العلمية وبحد أدنى وصل إلى 58% بالنسبة لطلاب شعبة أدبي، على ان تتزايد بشكل كبير المؤشرات الخاصة بالبحث حول طرق التسجيل على تلك المرحلة، حيث أشار معالي الدكتور ايضاً اثناء اعلان نتائج تنسيق المرحلة الاولى على أنه فى صباح يوم الغد الموافق ميلادياً اليوم الثامن عشر من اغسطس يبدأ موقع التنسيق رسمياً عمليات استقبال رغبات الطلاب فى تنسيق المرحلة الثانية بشكل وبصورة الكترونية، على ان يكون الموعد النهائي لغلق تنسيق المرحلة الثانية مساء يوم الاثنين المقبل الموافق ميلادياً اليوم الثاني والعشرون من اغسطس، على ان نتابع ونستعرض الان عبر الفقرة التالية طرق التسجيل على تلك المرحلة الآن

خطوات التسجيل على تنسيق المرحلة الثانية 2022

نستعرض الان وننقل أمام حضراتكم طريقة إجراء التسجيل على تنسيق المرحلة الثانية اون لاين وذلك على النحو التالي:-

فتح فى البداية موقع التنسيق الرسمي

اختيار ايقونة تنسيق المرحلة الثانية 2022

البدء فى إدخال اسمك الرباعي فى الايقونة المخصصة لها

ابدء فى ادخال رقم الجلوس فى الأيقونة المخصصة لها

ابدء فى ادخال الرقم القومي الخاص بك فى الايقونة المخصصة لها

البدء فى إدخال الشعبة من حيث تحديد الشعبة الادبية او العلمية

ابدء فى النهاية فى إدخال رغباتك على تنسيق المرحلة الثانية بالكامل

قم بمراجعة الطلبات وانقر فى النهاية على ايقونة تسجيل

علماً على ان موقع التنسيق سيتم افتتاحه امام الطلاب مجاناً على مدار الساعة

نستعرض ونتابع مع حضراتكم الان جميع التفاصيل المطروحة حول التسجيل على تنسيق المرحلة الثانية حيث قد بدء اليوم بشكل رسمي البدء فى عمليات التسجيل على تنسيق المرحلة الثانية وذلك عبر موقع التنسيق الرسمي على ان يتم التأكيد على ان موقع التنسيق سيعمل على استقبال رغبات الطلاب على مدار الساعة حتي صباح يوم الاثنين المقبل الموافق الثاني والعشرون من اغسطس