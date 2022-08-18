نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عااجل الان تنسيق الجامعات المرحلة الثانية 2022 المفتوح على موقع التنسيق بحد ادني 60% من وزارة التعليم العالي في المقال التالي
عمر شويل - جدة تنسيق الجامعات المرحلة الثانية 2022 المفتوح على موقع التنسيق الان ننقله ونستعرضه مع حضراتكم فى ظل البحث المرتفع الذي شهدنا صباح اليوم حول التسجيل على المرحلة الثانية من تلك المرحلة التي قد أشار عليها عليها معالي وزير التعليم العالي على ان تستوعب نحو 269 ألف طالب وطالبة على مستوى جميع المحافظات المصرية
تنسيق الجامعات المرحلة الثانية 2022
أكدت معالي الدكتور طارق شوقي على ان وزارة التعليم العالي ستعمل على استقبال نحو 269 ألف طالب وطالبة، على ان يؤكد معالي الوزير على ان تلك المرحلة من المخطط ان تستقبل الطلاب بحد أدنى بلغ إلى 60% بالنسبة لطلاب الشعبة العلمية وبحد أدنى وصل إلى 58% بالنسبة لطلاب شعبة أدبي، على ان تتزايد بشكل كبير المؤشرات الخاصة بالبحث حول طرق التسجيل على تلك المرحلة، حيث أشار معالي الدكتور ايضاً اثناء اعلان نتائج تنسيق المرحلة الاولى على أنه فى صباح يوم الغد الموافق ميلادياً اليوم الثامن عشر من اغسطس يبدأ موقع التنسيق رسمياً عمليات استقبال رغبات الطلاب فى تنسيق المرحلة الثانية بشكل وبصورة الكترونية، على ان يكون الموعد النهائي لغلق تنسيق المرحلة الثانية مساء يوم الاثنين المقبل الموافق ميلادياً اليوم الثاني والعشرون من اغسطس، على ان نتابع ونستعرض الان عبر الفقرة التالية طرق التسجيل على تلك المرحلة الآن
خطوات التسجيل على تنسيق المرحلة الثانية 2022
نستعرض الان وننقل أمام حضراتكم طريقة إجراء التسجيل على تنسيق المرحلة الثانية اون لاين وذلك على النحو التالي:-
- فتح فى البداية موقع التنسيق الرسمي
- اختيار ايقونة تنسيق المرحلة الثانية 2022
- البدء فى إدخال اسمك الرباعي فى الايقونة المخصصة لها
- ابدء فى ادخال رقم الجلوس فى الأيقونة المخصصة لها
- ابدء فى ادخال الرقم القومي الخاص بك فى الايقونة المخصصة لها
- البدء فى إدخال الشعبة من حيث تحديد الشعبة الادبية او العلمية
- ابدء فى النهاية فى إدخال رغباتك على تنسيق المرحلة الثانية بالكامل
- قم بمراجعة الطلبات وانقر فى النهاية على ايقونة تسجيل
- علماً على ان موقع التنسيق سيتم افتتاحه امام الطلاب مجاناً على مدار الساعة
نستعرض ونتابع مع حضراتكم الان جميع التفاصيل المطروحة حول التسجيل على تنسيق المرحلة الثانية حيث قد بدء اليوم بشكل رسمي البدء فى عمليات التسجيل على تنسيق المرحلة الثانية وذلك عبر موقع التنسيق الرسمي على ان يتم التأكيد على ان موقع التنسيق سيعمل على استقبال رغبات الطلاب على مدار الساعة حتي صباح يوم الاثنين المقبل الموافق الثاني والعشرون من اغسطس
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عااجل الان تنسيق الجامعات المرحلة الثانية 2022 المفتوح على موقع التنسيق بحد ادني 60% من وزارة التعليم العالي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.