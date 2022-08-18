نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر tansik تنسيق الجامعات المرحلة الثانية 2022 للناجحين من الثانوية العامة الان على موقع التنسيق الرسمي برقم الجلوس في المقال التالي

عمر شويل - جدة تنسيق الجامعات المرحلة الثانية 2022 للناجحين من الثانوية العامة الآن يباشرون البحث على كيفية التقديم عليه بشكل وبصورة الكترونية بعدما كشف معالي وزير التعليم العالي فى المؤتمر الصحفي الذي تم عقده اليوم على ان يكون التسجيل على هذا التنسيق الكترونياً عبر موقع التنسيق بداية من صباح يوم الغد الخميس الموافق الثامن عشر من أغسطس على شكل نستعرض نوافيكم به الان عبر موقعكم الاخباري ثقفني نيوز

تنسيق الجامعات المرحلة الثانية 2022

أعلنت وزارة التعليم العالي على بدء أعمال التسجيل على تنسيق المرحلة الثانية لهذا العام بداية من صباح يوم الغد الموافق ميلادياً يوم الخميس الموافق ميلادياً اليوم الخميس 18 أغسطس وذلك بعدما انهى طلاب شهادة الثانوية العامة على التسجيل على رغباتهم فى تنسيق المرحلة الأولى ليعلن معالي الوزارة على ان التنسيق على تلك المرحلة سيكون بنسبة 60% لطلاب شعبة علمي علوم وبنسبة تجاوزت الى 58% بالنسبة لطلاب شعبة أدبي مؤكداً معالي على ان هناك اماكن شاغرة امام نحو 270 الف طالب وطالبة على تلك المرحلة، على ان تتزايد بشكل كبير حدة عمليات بحث جوجل وراء كيفية اتمام التسجيل على تلك المرحلة على نحو الكتروني جاء على شكل نستعرض ننقله من خلال موقعكم الاخباري ثقفني نيوز الاخباري الان عبر الفقرة التالية

طريقة تسجيل رغبات تنسيق المرحلة الثانية

نتابع أمام حضراتكم الان طريقة تسجيل رغبات تنسيق المرحلة الثانية اون لاين وذلك من خلال موقع التنسيق الرسمي على شكل الكتروني جاء على الشكل التالي:-

فتح موقع التنسيق الرسمي من بوابة الحكومة المصرية

اختيار ايقونة تسجيل رغبات تنسيق المرحلة الثانية

البدء فى تسجيل اسمك الرباعي فى الايقونة المخصصة لها

البدء فى تسجيل رقم الجلوس الخاص بك فى الايقونة المخصصة لها

حدد الشعبة ان كنت من طلاب شعبة ادبي ام علمي

ادخل رقم هويتك في الايقونة المخصص لها

سجل الرغبات التي ترغب بها وانقر فى النهاية على ايقونة تسجيل

هذا ومع العلم على ان التسجيل على تلك المرحلة سيكون مفتوحاً بموجب تأكيدات وزارة التعليم العالي حتى صباح يوم الاثنين المقبل الموافق ميلادياً اليوم الثاني والعشرون من اغسطس

الكليات المتاحه لتنسيق المرحلة الثانية

نعرض امام حضراتكم الان الكليات المتاحة لتنسيق المرحلة الثانية الذي بدء عمليات التسجيل عليه بشكل رسمي اليوم الموافق 18 اغسطس وذلك للقبول فى الكليات التي جاءت على الشكل التالي:-