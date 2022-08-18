نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاااجل الان تنسيق المرحلة الثانية من موقع التنسيق الرسمي بالمؤشرات والحد الادني للقبول فى كل الكليات والمعاهد في المقال التالي

عمر شويل - جدة تنسيق المرحلة الثانية 2022 من موقع التنسيق الرسمي الان ننقله ونستعرضه مع حضراتكم الان فى ظل ارتفاع كبير فى عمليات البحث على جوجل وراء تلك المرحلة المقرر على ان تبدا كما تم الاشارة بشكل رسمي من قبل وزارة التعليم العالي صباح يوم الغد الموافق 18 اغسطس على شكل نستعرضه ونوافيكم حوله ادق تفاصيله المطروحة

تنسيق المرحلة الثانية 2022

اعلن معالي الدكتور ايمن عاشور معالي وزير التعليم العالي على ان تنسيق المرحلة الثانية يبدأ صباح الغد للاستعداد على قبول نحو 269 الف طالب وطالبة هذا العام، حيث ستستوعب تلك المرحلة الطلاب الناجحين فى شهادة الثانوية العامة بحد ادني 60% بالنسبة لطلاب شعبة علمي علوم وبحد ادني 58% بالنسبة لطلاب شعبة ادبي، وذلك بعدما تم عقد مؤتمر صحفي صباح اليوم الاربعاء الموافق 17 اغسطس وذلك للكشف عن نتيجة تنسيق المرحلة الاولي التي قد وصل الحد الادني فيها الى 89% بالنسبة لطلاب شعبة علمي و64% بالنسبة لطلاب شعبة ادبي، على ان نتابع على غرار هذا الامر من خلال الفقرة التالية بالخطوات طرق التسجيل على المرحلة التي تلي تلك المرحلة المخطط على ان يمتد اعمال التسجيل حتي صباح يوم الاثنين المقبل الموافق ميلادياً اليوم الثاني والعشرون من اغسطس فى جميع المحافظات والمدن المصرية

خطوات التسجيل على تنسيق المرحلة الثانية

سهلت وزارة التربية والتعليم العالي امكانية التسجيل على تنسيق المرحلة الثانية وذلك من خلال موقع التنسيق الرسمي الذي سيعمل فى اولي ساعات صباح يوم الخميس الموافق ميلادياً اليوم الثامن عشر من اغسطس على استقبال رغبات الطلاب على النحو التالي:-

فتح موقع التنسيق الرسمي من بوابة الحكومة المصرية

اختيار ايقونة تسجيل رغبات تنسيق المرحلة الثانية

البدء فى تسجيل اسمك الرباعي فى الايقونة المخصصة لها

البدء فى تسجيل رقم الجلوس الخاص بك فى الايقونة المخصصة لها

حدد الشعبة ان كنت من طلاب شعبة ادبي ام علمي فى الايقونة المخصصة لها

ادخل رقم هويتك في الايقونة المخصص لها

سجل الرغبات التي ترغب بها وانقر فى النهاية على ايقونة تسجيل وبهذا تكون قد انتهيت من تسجيل رغباتك

الكليات المتاحه لتنسيق المرحلة الثانية