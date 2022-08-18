نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط epedu.gov.iq للحصول على نتائج الصف السادس الاعدادي 2022 دور اول من موقع وزارة التربية والتعليم العراقية برقم الامتحاني في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط الحصول على نتائج الصف السادس الاعدادي 2022 والتي من المرتقب ان يتم الاعلان عن تفعيل رابط الحصول عليها اون لاين فى الايام القليلة المقبلة وذلك امام طلاب الشعبة الادبية وكذلك العلمية، حيث تعمل وزارة التربية والتعليم العراقية العراقية مؤخراً مع انتهاء الطلاب من إتمام كل الاختبارات التي كانت مقررة عليهم على سرعة إنجاز مهام التصحيح ورصد الدرجات على شكل نوافيكم به ونستعرضه أمام حضراتكم من خلال موقعكم الاخباري ثقفني نيوز

رابط الحصول على نتائج الصف السادس الاعدادي 2022 دور اول

أكدت وزارة التربية والتعليم العراقية على ان نتائج الطلاب تعلن فى غضون ايام قليلة من الآن، حيث أكدت عدد كبير من الإدارات التعليمية العراقية على بلوغ نسبة الانتهاء من عمليات التصحيح الخاصة بتلك الاختبارات حدود 77%، حيث أكدت جميع الادارات التعليمية العراقية على ان تصحيح مادة اللغة الانجليزية ينتهي صباح الغد، على ان تبدأ بعد الانتهاء من تلك المهام عمليات التصحيح والرصد استعداداً حتى تكون النتائج معلنة أمام جميع الطلاب بالاسم الرباعي ورقم الجلوس، عليه نوافيكم الان امام حضراتكم من خلال الفقرة التالية من تلك المقال الان خطوات وطرق الاستعلام عن تلك النتائج حتى يتمكن كل الطلاب فور ظهورها من الحصول عليها

خطوات الاستعلام عن نتائج السادس الاعدادي 2022 دور اول

نتابع وننقل أمام حضراتكم الان طريقة اجراء الاستعلام عن نتائج الصف السادس الاعدادي 2022 الدور الاول وذلك بشكل وبصورة الكترونية أمام جميع الطلاب والطالبات على الشكل التالي:-

فتح موقع وزارة التربية والتعليم العراقية الرسمي

البدء فى إدخال الرمز المرئي المكون من 5 أرقام فى الخانة المخصصة لها

البدء على ادخال اسمك الرباعي بالايقونة المخصصة لها

ابدء فى ادخال رقم الامتحاني الخاص بك فى الخانة المخصصة

حدد المحافظة ان كنت من العاصمة بغداد او غيرها من المحافظات العراقية

حدد الشعبة ان كنت من طلاب ادبي او احيائي او تطبيقي

انقر فى النهاية على ايقونة عرض النتيجة لتكون على الفور أمامك النتيجة على شكل كشوفات على العلم على ان النتائج تعلن تدريجياً على كل محافظة على حدا

نتابع مع حضراتكم الان عبر موقعكم الاخباري ثقفني نيوز الاخباري جميع وكافة التفاصيل التي جاءت مطروحة ومتعلقة حول نتائج الصف السادس الاعدادي الدور الاول داخل العراق، حيث يتزايد الى معدل كبير عمليات البحث على جوجل حول الحصول على تلك النتائج والتي يتم الاستعداد فى الوقت الحالي على اعلان ظهورها الرسمي اون لاين عبر موقع الوزارة الرسمي فى الوقت الحالي